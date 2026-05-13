Suspectul a fost reținut de polițiști miercuri, la aproape o lună de la tâlhărie.

Potrivit unor surse din anchetă, victima ar fi câștigat întreaga sumă la jocuri de noroc. Imediat după, s-ar fi lăudat în fața sălii de jocuri cu marele câștig.

Când a plecat, un individ care l-a auzit s-a ținut după el. L-a urmărit tot drumul, iar după ce a coborât dintr-un mijloc de transport, a așteptat până a ajuns în zona unor blocuri. Acolo, spun anchetatorii, l-a atacat, l-a lovit cu pumnii și i-a furat din buzunar 20.000 de lei, apoi a fugit.

Aproape o lună mai târziu, individul a fost identificat. Este vorba despre un bărbat de 51 de ani din Cluj-Napoca, care a fost dus la audieri. Miercuri, a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să ajungă în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.

Citește și
STB intră în proces de reorganizare. 800 de angajați urmează să fie disponibilizați și primesc salarii compensatorii