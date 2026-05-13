Suspectul a fost reținut de polițiști miercuri, la aproape o lună de la tâlhărie.

Potrivit unor surse din anchetă, victima ar fi câștigat întreaga sumă la jocuri de noroc. Imediat după, s-ar fi lăudat în fața sălii de jocuri cu marele câștig.

Când a plecat, un individ care l-a auzit s-a ținut după el. L-a urmărit tot drumul, iar după ce a coborât dintr-un mijloc de transport, a așteptat până a ajuns în zona unor blocuri. Acolo, spun anchetatorii, l-a atacat, l-a lovit cu pumnii și i-a furat din buzunar 20.000 de lei, apoi a fugit.

Aproape o lună mai târziu, individul a fost identificat. Este vorba despre un bărbat de 51 de ani din Cluj-Napoca, care a fost dus la audieri. Miercuri, a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să ajungă în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.