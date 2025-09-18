(P) Cum se poate menține calitatea silozului un timp îndelungat

18-09-2025
Pentru orice fermier, silozul reprezintă garanția că animalele beneficiază de o hrană nutritivă pe termen lung. Calitatea furajului influențează direct sănătatea și productivitatea efectivelor.

Totuși, păstrarea silozului în condiții optime implică atenție, produse potrivite și tehnici corecte.

Inoculantul garantează o fermentație controlată

Dintre toate soluțiile disponibile, inoculantul joacă un rol central. Acesta este un aditiv biologic pe bază de bacterii lactice, menit să accelereze și să stabilizeze procesul de fermentație. Practic, inoculantul transformă masa verde într-un furaj bine conservat, cu pierderi minime de substanță nutritivă.

Avantajele utilizării inoculanților sunt multiple:

- scad riscul de apariție a mucegaiului;

- reduc pierderile energetice;

- îmbunătățesc digestibilitatea furajului;

- prelungesc perioada de păstrare.

Prin urmare, un siloz tratat cu inoculant de la Super Farm Land rămâne stabil mai mult timp și oferă un aport nutritiv constant animalelor, chiar și după luni de depozitare.

Folii pentru siloz

Oricât de eficient ar fi inoculantul, păstrarea calității nu este posibilă fără o bună etanșare. Foliile pentru siloz au rolul de a izola masa fermentată de contactul cu aerul, care ar duce la degradare.

Foliile moderne sunt rezistente, cu mai multe straturi și protecție UV, ceea ce le face ideale pentru depozitarea pe termen lung. Cu cât oxigenul este mai bine ținut la distanță, cu atât inoculantul își poate face treaba mai bine, asigurând o fermentație stabilă și sigură.

Sacii de siloz

Pentru fermele de dimensiuni mici și medii, o alternativă tot mai des întâlnită o reprezintă sacii de siloz. Aceștia permit stocarea furajului în cantități mai mici și oferă flexibilitate în utilizare. În plus, sacii bine sigilați creează condiții ideale pentru ca inoculantul să acționeze eficient, păstrând calitatea furajului până la ultima porție.

Sfoara pentru balotat

Poate părea un element minor, dar sfoara de balotat contribuie la organizarea și manipularea corectă a furajelor. Balotarea corectă, urmată de înfoliere, asigură o structură compactă, cu mai puține riscuri de infiltrare a aerului. Într-o fermă, fiecare detaliu contează, iar o sfoară rezistentă completează lanțul de protecție al silozului.

Cum se combină toate aceste soluții

Succesul în menținerea calității silozului stă în modul în care sunt combinate produsele:

- Aplicarea inoculantului în momentul recoltării și tocării plantei.

- Compactarea eficientă a masei verzi și balotarea corectă.

- Sigilarea cu folii rezistente sau depozitarea în saci de siloz adaptați nevoilor fermei.

- Folosirea accesoriilor corecte, precum sfoara, pentru a reduce pierderile.

În acest fel, fermierul are garanția că furajul rămâne stabil, nutritiv și sigur pentru animale. Potrivit Agriculture and Food Development Authority, silozul reprezintă cel puțin un sfert din dieta anuală în majoritatea fermelor, astfel că este absolut necesar ca această hrană să fie păstrată în condiții optime.

Foto: Pexels

Dată publicare: 18-09-2025

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

