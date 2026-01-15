Donald Trump și președintele Columbiei se vor întâlni pe 3 februarie în SUA: „Vom vedea rezultatele acestei întâlniri”

15-01-2026
Preşedintele Columbiei, Gustavo Petro, a anunţat miercuri că se va întâlni cu omologul său american Donald Trump la 3 februarie în Statele Unite, confirmând relaxarea relaţiilor dintre cele două ţări.

Claudia Alionescu

„Va fi la 3 februarie. Vom vedea rezultatele acestei întâlniri”, a declarat preşedintele de stânga în cadrul unei reuniuni televizate cu miniştrii săi, scrie AFP.

Washington şi Bogota cooperează în domeniul securităţii de zeci de ani, dar relaţiile dintre cele două ţări s-au deteriorat de la revenirea lui Donald Trump la putere în ianuarie anul acesta.

Vizita lui Gustavo Petro are loc după un an de schimburi acide între cei doi lideri, ameninţări din partea Washingtonului cu acţiuni militare în Columbia, precum şi capturarea de către Statele Unite a preşedintelui venezuelean destituit Nicolás Maduro.

Petro critică acţiunea militară a lui Trump în Venezuela

Gustavo Petro, fost guerillero în vârstă de 65 de ani, îşi încheie mandatul în acest an şi nu are dreptul să candideze din nou.

Conflict în Caraibe. Acuzații reciproce între Columbia și SUA după atacurile militare asupra traficanților de droguri

Preşedintele columbian critică vehement acţiunea militară a administraţiei Trump în regiune şi acuză Statele Unite că l-au răpit pe Nicolás Maduro „fără temei legal”.

Donald Trump i-a răspuns că ar trebui „să-şi păzească fundul”, calificându-l drept „un om bolnav” căruia „îi place să consume cocaină”.

Gustavo Petro a criticat, de asemenea, atacurile americane împotriva navelor suspectate de trafic de droguri în Marea Caraibelor şi Oceanul Pacific, care au dus la distrugerea a zeci de bărci şi la moartea a peste 100 de persoane în timpul unor atacuri calificate drept execuţii extrajudiciare de către organizaţiile de apărare a drepturilor omului.

La rândul său, Trump l-a acuzat pe omologul său columbian că ar fi implicat în traficul de droguri, fără a furniza dovezi. Administraţia sa a impus sancţiuni financiare lui Gustavo Petro şi familiei sale.

Vara caniculară începe din iunie în România. Planeta a depășit pragul critic de 1,5°C, avertizează climatologii

