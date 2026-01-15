Trump afirmă că Zelenski, și nu Putin, blochează acordul de pace în Ucraina. De ce crede că ezită în negocieri

Stiri externe
15-01-2026 | 07:09
zelenski trump
AFP

Donald Trump a declarat că Ucraina - şi nu Rusia - blochează un potenţial acord de pace, o retorică care contrastează puternic cu cea a aliaţilor europeni, care au susţinut în mod constant că Moscova nu are prea mult interes să pună capăt războiului.

autor
Alexandru Toader

Într-un interviu exclusiv acordat miercuri în Biroul Oval, Trump a declarat că preşedintele rus Vladimir Putin este gata să pună capăt invaziei Ucrainei, care durează de aproape patru ani. Zelenski, a spus preşedintele SUA, a fost mai reticent.

„Cred că este pregătit să încheie un acord”, a spus Trump despre preşedintele rus. „Cred că Ucraina este mai puţin pregătită să încheie un acord”.

Întrebat de ce negocierile conduse de SUA nu au rezolvat încă cel mai mare conflict teritorial din Europa de după al Doilea Război Mondial, Trump a răspuns: „Zelenski”.

Comentariile lui Trump sugerează o frustrare reînnoită faţă de liderul ucrainean. Cei doi preşedinţi au avut mult timp o relaţie instabilă, deşi interacţiunile lor par să se fi îmbunătăţit în primul an al mandatului lui Trump.

Citește și
Zelenski
Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”

Uneori, Trump a fost mai dispus să accepte asigurările lui Putin decât pe cele ale liderilor unor aliaţi ai SUA, frustrând Kievul, capitalele europene şi legislatorii americani, inclusiv pe unii republicani.

În decembrie, Reuters a relatat că rapoartele serviciilor secrete americane continuau să avertizeze că Putin nu renunţase la obiectivele sale de a cuceri întreaga Ucraină şi de a revendica părţi din Europa care aparţineau fostului imperiu sovietic. Directorul Serviciului Naţional de Informaţii, Tulsi Gabbard, a contestat acel raport la momentul respectiv.

După mai multe încercări şi eşecuri, negocierile conduse de SUA s-au concentrat în ultimele săptămâni pe garanţii de securitate pentru Ucraina postbelică, pentru a se asigura că Rusia nu o va invada din nou după un eventual acord de pace. În termeni generali, negociatorii americani au presat Ucraina să renunţe la regiunea Donbas din estul ţării, ca parte a oricărui acord cu Rusia, conform News.ro.

Oficialii ucraineni au fost profund implicaţi în discuţiile recente, care au fost conduse din partea SUA de către trimisul special Steve Witkoff şi Jared Kushner, ginerele lui Trump. Unii oficiali europeni au pus la îndoială probabilitatea ca Putin să fie de acord cu unele condiţii negociate recent de Kiev, Washington şi liderii europeni.

Trump a declarat pentru Reuters că nu are cunoştinţă despre o eventuală vizită la Moscova a lui Witkoff şi Kushner, despre care Bloomberg a informat miercuri.

Întrebat dacă se va întâlni cu Zelenski la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveţia, săptămâna viitoare, Trump a răspuns afirmativ, dar a dat de înţeles că nu există planuri concrete.

„Da, dacă va fi acolo”, a spus Trump. „Eu voi fi acolo".

Întrebat de ce crede că Zelenski ezită în negocieri, Trump nu a dat detalii, spunând doar: „Cred că îi este greu să ajungă acolo”.

Zelenski a exclus public orice concesii teritoriale către Moscova, spunând că Kievul nu are dreptul, conform constituţiei ţării, să cedeze niciun teritoriu.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, donald trump, Zelenski,

Dată publicare: 15-01-2026 07:09

Articol recomandat de sport.ro
Dan Petrescu și-a spus oful într-un moment greu: "Rusia, Italia, Anglia! Mai puțin din România"
Dan Petrescu și-a spus oful într-un moment greu: "Rusia, Italia, Anglia! Mai puțin din România"
Citește și...
Zelenski acuză „teroarea rusească deliberată şi cinică împotriva poporului”, care s-a folosit de ger
Stiri externe
Zelenski acuză „teroarea rusească deliberată şi cinică împotriva poporului”, care s-a folosit de ger

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat duminică Rusia de teroare țintită împotriva populației civile, în contextul intensificării atacurilor aeriene din ultima săptămână.

Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”
Stiri externe
Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”

Volodimir Zelenski, a declarat, după ce Rusia a folosit o rachetă Oreșnik pentru a ataca Ucraina, că, din perspectiva utilizării rachetelor balistice cu rază medie, aceasta reprezintă aceeași provocare pentru toate capitalele.

Documentul garanțiilor de securitate, varianta Zelenski-UE, va fi prezentat președintelui Trump „la cel mai înalt nivel”
Stiri externe
Documentul garanțiilor de securitate, varianta Zelenski-UE, va fi prezentat președintelui Trump „la cel mai înalt nivel”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că documentul privind garanțiile de securitate pe care Statele Unite le-ar putea oferi Ucrainei după încheierea războiului cu Rusia este „practic pregătit” pentru a fi prezentat președintelui Trump.

Recomandări
Cum ar putea arăta reforma Justiției. Guvernul cere un plan pentru criza de personal din intanțe. Reacția CSM
Stiri Justitie
Cum ar putea arăta reforma Justiției. Guvernul cere un plan pentru criza de personal din intanțe. Reacția CSM

Magistrați, reprezentanți ai societății civile și ai mai multor instituții publice s-au întâlnit pentru a doua oară la Guvern, ca să discute problemele din Justiție.  

Răspunsul Danemarcei după întâlnirea de la Casa Albă. Singura putere nucleară din UE trimite trupe la exerciții în Groenlanda
Stiri externe
Răspunsul Danemarcei după întâlnirea de la Casa Albă. Singura putere nucleară din UE trimite trupe la exerciții în Groenlanda

Mai multe trupe NATO vor fi prezente în Groenlanda „în următoarele zile”, a afirmat miercuri viceprim-ministrul groenlandez după o întâlnire la Casa Albă între lideri danezi, groenlandezi şi americani.

Guvernul pregătește bugetul de stat pe 2026. Ministerele prezintă la Palatul Victoria bilanțul pentru anul trecut
Stiri Politice
Guvernul pregătește bugetul de stat pe 2026. Ministerele prezintă la Palatul Victoria bilanțul pentru anul trecut

Ministerele au început să prezinte bilanţul pentru 2025 şi baza de la care se porneşte în construcţia bugetului din 2026. Joi sunt chemați la reprezentanții de la Educație, Cultură, Dezvoltare și Apărare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Ianuarie 2026

45:18

Alt Text!
La Măruță
14 Ianuarie 2026

01:30:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Ianuarie 2026

01:45:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59