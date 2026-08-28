Cel puțin 469 de oameni au murit și aproape 900 sunt de negăsit. Printre dispăruți se numără zeci de turiști străini, mai ales americani și britanici, dar și aproape 200 de pelerini indieni.

Ruperea unui ghețar, la mare altitudine, a provocat dezastrul și există riscul altor inundații catastrofale, în orice moment.

Echipe de salvatori din Nepal și Tibet au recuperat până acum sute de victime, în timp ce căutările continuă, prin stratul uriaș de noroi. Însă autoritățile locale se tem că un nou val de inundații ar putea lovi zona, în următoarele zile.

Niranjan Shrestha, The Associated Press: „Sute de oameni își așteaptă familiile și prietenii care au dispărut în inundațiile devastatoare. De fiecare dată când aterizează un elicopter cu cineva salvat, oamenii sar cu nerăbdare să vadă dacă este cineva de-al lor.”

Imagini tulburătoare cu momentul în care viitura a măturat totul în cale continuă să apară pe rețelele sociale. Un muncitor a filmat momentul în care colegi de-ai săi fug din calea potopului.

Nepalul este într-o situație extremă și are nevoie urgent de mai mult ajutor internațional, avertizează Crucea Roșie.

Cordelia Lynch, Sky News, Nepal: „Mă aflu în Dungay, una dintre multele zone devastate. Sute de oameni au fost uciși, alte sute sunt dispăruți. Doar în acest loc, 100 de case au fost spulberate. Totul este acoperit cu noroi. Sentimentul predominant aici, în Nepal, este unul de șoc total: nu erau pregătiți pentru așa ceva, nu se așteptau la asta, iar acesta este unul dintre cele mai grave dezastre cu care s-a confruntat vreodată această țară. De o parte și de alta a graniței, persoanele date dispărute se numără cu sutele. Pe lângă localnici, sunt de negăsit numeroși turiști din India, Statele Unite, Australia și Marea Britanie. Zona era frecventată de pelerini, care vin să se reculeagă într-un loc sfânt pentru hinduism. Așa se explică prezența a numeroși cetățeni indieni. Erau și mulți amatori de drumeții.”

Hanako Montgomery, corespondenta CNN: „Acolo, în depărtare, se află râul Trishuli, care a ieșit din albie, a provocat inundații și a ucis, după cum am aflat, sute de persoane. Se poate observa că au rămas un strat masiv de noroi și resturi din ceea ce era cândva o orezărie verde.Tot acest loc era mai devreme acoperit de noroi, dar au curățat acum o parte. Să vă arăt și nenumăratele pagube. Această casă, adică primul etaj, este complet scufundat în apa și mâlul rămase după viitură. Puteți vedea unele ferestre și uși acoperite de noroi. Pereții acestei case s-au prăbușit complet. Este de nelocuit, iar mai jos se află o benzinărie care, din nou, este complet inaccesibilă, total distrusă de inundații, de noroiul și de resturile aduse de viitură.”

Autoritățile au emis noi alerte cod roșu pentru evacuări de-a lungul întregului coridor al râului.

Asta după ce specialiștii chinezi au transmis că, după masiva alunecare de teren din Tibet, există un „risc ridicat” ca un baraj natural, format din resturi și pământ, să se rupă. Dacă acesta cedează, un nou val uriaș ar putea năvăli peste zone locuite din Nepal.