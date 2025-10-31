Pentru prima dată în istorie, parlamentul francez adoptă un text propus de extrema dreaptă condusă de Marine Le Pen

31-10-2025 | 07:26
AFP

Adunarea Naţională a Franţei a adoptat, joi, pentru prima dată, un text propus de partidul de extremă dreaptă Rassemblement National (RN), condus de Marine Le Pen.

Ioana Andreescu

Într-o şedinţă considerată revelatoare, 185 de parlamentari au votat în favoarea unei rezoluţii fără caracter obligatoriu, care îndeamnă guvernul să abroge un acord din 1968 cu Algeria, prin care se facilita imigraţia algeriană în Franţa.
Un total de 184 de parlamentari, în principal din rândurile stângii, au votat împotrivă.

Sprijin neaşteptat din partea dreptei 

Rezoluţia promovată de RN a fost adoptată cu o marjă mică, dar a trecut datorită sprijinului decisiv al unor parlamentari de dreapta şi de centru. De asemenea, absenţa inexplicabilă a mai multor membri ai partidului preşedintelui Emmanuel Macron, Renaissance, a contribuit la rezultat.

Deşi textul nu are efect juridic, votul reprezintă o victorie simbolică importantă pentru partidul lui Le Pen, care a fost mult timp izolat de restul forţelor politice din cauza aşa-numitului „cordon sanitar” — o regulă nescrisă ce interzice colaborarea cu extrema dreaptă.

Reacţia lui Marine Le Pen

„Pentru prima dată, un text prezentat de Rassemblement National a fost adoptat”, a declarat Le Pen la scurt timp după vot, cerând din nou premierului Sébastien Lecornu să abroge acordul cu Algeria.

Partidul său a obţinut o victorie fără precedent, reuşind să atragă sprijinul a 17 parlamentari din Horizons, formaţiunea de centru-dreapta a fostului premier Édouard Philippe.

Critici la adresa partidului lui Macron

În trecut, chiar şi Gabriel Attal, liderul partidului prezidenţial Renaissance, a cerut abrogarea acordului, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Franţa şi Algeria. Cu toate acestea, Attal a lipsit de la vot, iar doar 30 dintre cei 92 de parlamentari ai formaţiunii au votat împotriva textului.

Grupurile de opoziţie de stânga i-au acuzat pe Attal şi pe colegii săi că au permis partidului lui Le Pen să obţină o victorie simbolică, lăsând impresia unei legitimări politice a extremei drepte.

Sursa: News.ro

