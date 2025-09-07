Misterul ”monstrului marin” de 21 de metri eșuat pe o plajă din Țara Galilor, în sfârșit elucidat

Rămășițele unei creaturi marine colosale, care au fost descoperite pe o plajă din Țara Galilor în această săptămână, au fost confirmate ca fiind cele ale unei balene cu înotătoare („fin whale”) foarte mari.

Este al doilea cel mai mare animal de pe Pământ, după balena albastră, iar cadavrul măsura aproape 21 de metri, scrie Mirror.co.uk.

Turiștii au fost șocați după ce au văzut creatura pe plaja Cefn Sidan, în Pembrey, Carmarthenshire, miercuri dimineață.

Doar capul balenei măsura peste 5 metri în lungime și 2,5 metri în lățime. Experții cred că balena era femelă, însă starea avansată de descompunere a făcut dificilă o confirmare certă.

Reprezentanții ONG-ului Marine Environmental Monitoring (MEM), care au examinat corpul a doua zi după descoperire, au recunoscut că au fost surprinși de dimensiunile uriașe ale balenei.

Într-o actualizare oficială, MEM a transmis: „Din păcate, balena era moartă de ceva timp și, drept urmare, se afla într-un stadiu avansat de descompunere. Credem că era o femelă, dar din cauza descompunerii nu am putut confirma cu certitudine. Am prelevat mai multe mostre, care vor fi testate pentru diverși contaminanți și pentru analize genetice.”

Este doar al patrulea caz documentat de eșuare a unei balene înotătoare în Țara Galilor în acest secol.

Supranumite și „spinări de brici” (razorbacks), din cauza formei zvelte și a înotătoarei dorsale caracteristice, balenele înotătoare sunt o specie protejată.

Conservaționiștii avertizează că, deși sunt răspândite în oceanele lumii, populațiile încă se refac după decenii de vânătoare intensivă.

Potrivit WWF,„Aproape 750.000 de exemplare au fost ucise doar în emisfera sudică, între 1904 și 1979, iar astăzi sunt rareori văzute acolo”.

„Statutul lor actual este necunoscut în majoritatea zonelor, cu excepția Atlanticului de Nord.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













