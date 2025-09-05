Pentagonul taie sprijinul pentru armatele din apropierea Rusiei. Lituania confirmă oficial

05-09-2025 | 13:42
Departamentul Apărării al SUA a informat săptămâna trecută ţările europene că sprijinul din cadrul unui program cunoscut sub numele de Secţiunea 333 va fi redus la zero începând cu următorul an fiscal, a declarat vineri un oficial. 

Două surse familiarizate cu situaţia au declarat joi că Statele Unite vor elimina treptat o parte din asistenţa de securitate destinată armatelor ţărilor europene din apropierea graniţei cu Rusia, ceea ce stârneşte îngrijorări în rândul beneficiarilor cheie, precum Lituania, Estonia şi Letonia.

Lituania este în discuţii cu administraţia americană cu privire la ce sprijin militar va continua şi care va fi amânat, a declarat vineri reporterilor la Vilnius directorul de politici al Ministerului Apărării, Vaidotas Urbelis.

Oficiali ai Pentagonului au informat săptămâna trecută diplomaţi europeni că SUA nu vor mai finanţa programele de instruire şi echipare ale armatelor din ţările est-europene care s-ar afla în prima linie a oricărui conflict cu Rusia, au declarat joi persoane familiarizate cu situaţia pentru FT, potrivit UNN.

Cheltuielile pentru programul Pentagonului trebuie aprobate direct de Congresul SUA, însă administraţia preşedintelui american Donald Trump nu a cerut suplimentarea fondurilor. Fondurile deja aprobate vor fi disponibile până la sfârşitul lunii septembrie 2026, scrie Financial Times, preluat de UNN.

Reuters a citat joi un comunicat difuzat de senatoarea Jeanne Shaheen, principala democrată din Comisia pentru Relaţii Externe a Senatului, care a calificat decizia drept greşită.

"Nu are niciun sens să subminăm pregătirea pentru apărare a aliaţilor noştri în acelaşi timp în care le cerem să îşi intensifice propriile capacităţi, iar acest lucru pune în pericol trupele americane atunci când reducem antrenamentul soldaţilor aliaţi alături de care ar lupta", a apreciat ea în comunicatul citat. 

