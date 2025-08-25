Actorul Mihai Călin: ”Poporul român a învăţat istorie din filmele lui Sergiu Nicolaescu. Un nenorocit!”

25-08-2025 | 21:47
Mihai Calin
Românii needucați sunt ”foarte ușor de manipulat” prin ”discursul legionar” al unora precum Călin Georgescu, iar ”creștinismul nostru național e, de fapt, fascism”, a declarat actorul Mihai Călin.

Cristian Anton

Actorul Mihai Călin a vorbit la Teatrul Apollo 111, în cadrul Estivalului de teatru, o serie de întâlniri cu membrii comunităţii Mergem la teatru, despre adevăr, istorie, despre războiul din Ucraina şi civismul său faţă de refugiaţi, despre spectacolele în care joacă.

El a fost extrem de critic faţă de discursurile naţionaliste, făcând referire la Călin Georgescu şi la colegul său Dan Puric. Pe Sergiu Nicolaescu l-a numit "nenorocit", "orgolios", care "l-a ridicat în slăvi pe Ceauşescu".

Provenit dintr-o familie de refugiaţi, mama şi bunica actorului fiind născute la Baku, Mihai Călin este implicat în viaţa socio-publică, luând atitudine faţă de nedreptăţi. El a povestit cum a găzduit familii de ucraineni care fug din calea războiului.

Pasionat de istorie, actorul a spus: "Cred că dacă nu ştii istorie nu prea ştii ce se întâmplă cu tine şi nu ai niciun fel de reper, eşti foarte uşor de manipulat. De exemplu, oamenii care se uită la Călin Georgescu. Eu dacă mă uit la 30 de secunde eu pot să vă spun că e discurs legionar. Tot ce înseamnă naţionalist, Dumnezeu, neamuri strămoşeşti... Poporul român e poporul mântuit... asta nu e creştinism. Nu există aşa ceva (...). Nu suntem educaţi, nu s-a investit în educaţie şi am ajuns aşa". "Creştinismul nostru naţional e, de fapt, fascism!”, a concluzionat Mihai Călin.

El a vorbit cu Laura Ivăncioiu şi despre "minciuna colectivă" care ne alimentează faptul că "suntem tari şi mari şi puternici şi ospitalieri".

"Mai degrabă eşti critic şi autocritic şi lucid, decât să te îmbeţi, apropo de AUR şi toată povestea asta că noi suntem mari şi tari, şi cum zice colegul meu Dan Puric de ani de zile, că noi, românii, le dăm lecţii de spiritualitate Occidentului. Că noi suntem creştini dinainte de Hristos!", a afirmat actorul.

"Poporul român a învăţat istorie din filmele lui Sergiu Nicolaescu. Un nenorocit! Un orgolios şi un plin de el care a profitat enorm, a copiat filmele poliţiste din Franţa şi din Italia, a făcut protocronism istoria, l-a ridicat în slăvi pe Ceauşescu şi l-a făcut pe Antonescu unul dintre eroii neamului românesc. Că Antonescu a fost, de fapt, un criminal de război! Din cauza lui au murit sute de mii de soldaţi români!", a mai spus Mihai Călin.

"Un om deosebit dl Mihai Călin. Nu am ştiut asta până la acest podcast. Îmi place mult de el. Felicitări!", a scris cineva pe YouTube. Alţii l-au criticat: "Are talent, dar n-are caracter. Pare-se că orgoliul lui exacerbat şi iubirea de arginţi îl orbesc peste măsură. Să-l denigrezi pe Sergiu Nicolaescu, mi se pare prea mult".

Următoarele întâlniri din cadrul Estivalului de teatru sunt în 28 august, cu Mihaela Michailov & Dan Coman, la Teatrul Dramaturgilor Români, şi în 29 august, cu Lia Bugnar, la Green Hours. Accesul la întâlniri este gratuit, însă participarea se face pe bază de înscriere. Formularele de înscriere sunt postate pe grupul Mergem la teatru.

Estivalul de teatru este un festival de teatru pe timpul verii, creat cu şi pentru membrii grupului Mergem la teatru.

Grupul Mergem la teatru a fost fondat în 2020 de Laura Ivăncioiu şi este moderat în ideea de a creşte o comunitate de iubitori de teatru, doritori să înveţe şi să schimbe opinii, să fie flexibili şi să aibă dubii mai degrabă decât certitudini, să pună întrebări mai degrabă decât să pună la zid actori, regizori ori spectacole. Grupul are în prezent 66.000 de membri.

Fără locuri de protocol la marile evenimente culturale. Vor fi transformate în bilete pentru public

Sursa: News.ro

Dată publicare: 25-08-2025 21:37

