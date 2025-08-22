Patru români au fost arestați în Italia pentru trafic de migranți. Ei cereau 15.000 de dolari de persoană pentru transport

Patru români, membri ai unei rețele care transporta ilegal imigranți din Tunisia în Italia, au fost arestați de autoritățile din Peninsulă. Imigranții ar fi plătit câte 15.000 de dolari pentru a ajunge în Europa.

Potrivit polițiștilor italieni, românii închiriau ambarcațiuni de la o firmă italiană. Cei patru au fost prinși după ce au transportat 17 migranți din Tunisia spre Pantelleria, o insulă din apropierea Siciliei.

Migranții au fost preluați din nordul Africii, din Tunisia, și li s-a cerut 15.000 de dolari de persoană.

La câțiva kilometri în larg însă, după o defecțiune la motor, românul a fost nevoit să ceară ajutorul celor trei complici ai săi care i-au preluat din larg cu o altă ambarcațiune. Presa din Peninsulă scrie că polițiștii au interceptat convorbirea telefonică dintre el și ceilalți bărbați și așa au reușit să-i prindă.

Oamenii legii i-au surprins pe cei 17 migranți plimbându-se într-o zonă turistică, în plină zi.

Iar la cercetări, cu ajutorul imaginilor filmate de ei în timpul călătoriei i-au identificat pe traficanți.

Cei patru români au fost arestați în Sicilia.

În aeroportul din Palermo au fost prinși și alți doi români care aveau la ei aproximativ 22.000 de euro în numerar și ochelari de vedere nocturnă, probabil utili pentru viitoarele călătorii clandestine.

