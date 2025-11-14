În Filipine, cei vii trăiesc printre morți. Sărăcia extremă îi forțează să transforme cimitirul în adăpost

14-11-2025 | 18:14
În Manila, un oraș aglomerat, unde sărăcia este profundă și milioane de oameni nu au adăpost adecvat, unii dintre cei vii au găsit refugiu printre morți.

Sabrina Saghin

Baraca lui Laileah Cuetara se află deasupra a două morminte ridicate în cimitirul Manila North Cemetery din capitala Filipinelor, un cimitir public întins pe o suprafață de 54 de hectare, care găzduiește aproximativ 6.000 de locuitori informali și cel puțin un milion de filipinezi decedați, scrie France 24.

Mica structură din lemn în care locuiește împreună cu partenerul și cei doi copii este plină de la un capăt la altul cu o saltea din spumă, rafturi, un televizor și rame foto. La intrare, o statuie a unui înger stă pe cripta unui copil, care servește și ca masă.

Cuetara câștigă bani din vânzarea de dulciuri

Femeia în vârstă de 36 de ani câștigă aproximativ 3.000 de pesos (51 de dolari) pe lună vânzând dulciuri, băuturi și biscuiți vizitatorilor cimitirului.

De Ziua Tuturor Sfinților și de Ziua Morților, când milioane de filipinezi vizitează mormintele celor dragi care au trecut în neființă, ea și partenerul ei primesc până la 1.700 de pesos pentru fiecare dintre cele 30 de morminte pe care le curăță și le îngrijesc pe tot parcursul anului.

Dar banii pe care îi câștigă sunt mult prea puțini pentru a se muta, a spus ea înaintea sărbătorilor din 1-2 noiembrie.

„Având în vedere prețurile ridicate ale produselor de bază din zilele noastre, este foarte dificil să ne îmbunătățim condițiile de viață”, a spus Cuetara, care s-a mutat în cimitir în 2008, după ce un conflict familial a forțat-o să părăsească casa din suburbiile Manilei.

Trei milioane de filipinezi nu au locuințe adecvate

Un fost congresman filipinez a estimat anul acesta că trei milioane de oameni nu au locuințe adecvate în Metro Manila, în timp ce un raport al Națiunilor Unite din 2023 a prevăzut că până în 2040, până la 22 de milioane de oameni din această țară arhipelagică ar putea să se confrunte cu această situație dificilă.

Pentru Priscilla Buan, în vârstă de 51 de ani, care s-a născut în cimitir și și-a crescut copiii printre morminte, nimic nu este mai înspăimântător decât ordinele de demolare care urmează plângerilor ocazionale ale vizitatorilor.

„De fiecare dată când auzim de ordine de demolare, ne mutăm lucrurile... Ascundem (electrocasnicele) într-un alt mausoleu, ca să nu fie văzute”, a declarat pentru AFP locuitoarea de a treia generație, spunând că demolările au loc cel puțin o dată pe an.

Buan și familia ei locuiesc deasupra criptei

Buan și familia ei de patru persoane dorm deasupra a două cripte dintr-un mausoleu. Restul spațiului a fost transformat într-o cameră de zi dotată cu canapea, dulap și electrocasnice. Ea vinde gustări și mici bunuri de la fereastra cu gratii a mormântului.

„Chiar dacă aș vrea, nu avem bani să cumpărăm o casă”, a spus Buan.

Dar a existat o creștere „îngrijorătoare” a numărului de locuitori ai cimitirului, a spus Vicente Eliver de la Fundația Kapatiran-Kaunlaran, care oferă programe de trai și educaționale locuitorilor cimitirului din 2010.

Eliver a declarat pentru AFP că odinioară acolo locuiau doar îngrijitorii de morminte și familiile lor.

„Dar copiii lor s-au căsătorit, au avut copii și nepoți care au decis, la rândul lor, să locuiască în cimitir”, a spus el.

Majoritatea celor care locuiesc în cimitir spun că au permisiunea de a ocupa mausoleele sau de a construi barăci deasupra mormintelor în schimbul menținerii curățeniei.

Locuitorii se conectează la electricitate și plătesc apă

Ei se conectează la liniile electrice existente pentru a obține energie electrică și plătesc 3 pesos pe galon de apă din fântânile din apropiere.

Dar directorul cimitirului, Daniel Tan, a declarat pentru AFP că acest aranjament informal nu era menit să fie unul pe termen lung.

„Acesta este un cimitir, este pentru morți și nu pentru vii, așa că oamenii nu au voie să locuiască aici”, a spus el.

„Le permitem îngrijitorilor să locuiască aici din cauza mausoleelor pe care trebuie să le întrețină. Noi doar îi supraveghem”, a spus Tan, adăugând că municipalitatea încearcă să le găsească locuințe permanente în altă parte, dar fără a oferi detalii.

Cuetara speră la o locuință în afara cimitirului

Cuetara, care a arătat AFP o scrisoare de permisiune din partea proprietarului mormântului în care locuiește, a spus că nimeni nu ar alege să locuiască într-un cimitir.

Fiul ei de 11 ani a fost victima bullyingului la școală din cauza adresei familiei, în timp ce fiica ei de șase ani desenează mereu case care împodobesc interiorul locuinței lor improvizate.

„Și eu vreau să locuiesc în afara cimitirului... cine nu vrea? Toți cei de aici visăm să avem o casă în afara cimitirului, dar... este greu, foarte greu.”, a spus Cuetara.

Sursa: France 24

Dată publicare: 14-11-2025 18:14

