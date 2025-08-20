Patru cadavre au fost descoperite în fluviul Sena, lângă Paris. Un bărbat care e suspect de crimă, dus la audieri
Poliția din Franța a găsit patru cadavre în Sena, lângă paris. Un bărbat a fost interogat, fiind suspectat de crimă.
Prima victimă a fost descoperită de un trecător lângă un pod din Choisy-le-Roi, o suburbie din sud-estul capitalei, pe 13 august. Mai târziu în aceeași zi, poliția care cerceta zona a descoperit alte trei cadavre scufundate în apropiere, scrie BBC.
Procurorii spun că una dintre victime a fost strangulată, iar alta prezenta leziuni violente.
Suspectul este reținut la Paris. Poliția nu a dat detalii despre el sau despre numărul de crime pentru care este interogat.
???????????? ALERTE INFO | Quatre corps d’hommes ont été repêchés hier après-midi dans la Seine, à Choisy-le-Roi. Les causes de leur décès restent encore indéterminées. (Actu17) pic.twitter.com/AH71Oq1bZt— Cerfia (@CerfiaFR) August 14, 2025
Primul cadavru se afla în apă de puțin timp și a fost identificat ca fiind al unui bărbat de 40 de ani din zonă, au spus procurorii.
Celelalte trei cadavre au fost găsite într-o „stare avansată de descompunere”, au adăugat ei.
Procurorii au subliniat că până în prezent nu există dovezi care să indice o legătură între victime. Acestea ar fi putut fi scufundate în locuri separate și duse de curent până la poalele podului Choisy.