Franţa respinge acuzaţiile lui Netanyahu. Parisul afirmă că antisemitismul nu trebuie transformat în instrument politic

19-08-2025 | 21:44
Ministrul francez al afacerilor europene a respins acuzaţiile lui Netanyahu, afirmând că Franţa „nu are lecţii de primit în lupta împotriva antisemitismului”, după ce premierul israelian l-a acuzat pe Emmanuel Macron că „alimentează focul antisemitism”

Sabrina Saghin

„Aş dori să spun într-o manieră foarte clară şi foarte fermă că acest subiect al antisemitismului care otrăveşte societăţile noatre europene, şi am văzut o accelerare a actelor antisemite violente după atacurile Hamas din 7 octombrie, nu poate fi instrumentalizat”, a afirmat ministrul Haddad la postul francez BFMTV.

Autorităţile franceze „au fost întotdeauna extrem de mobilizate contra antisemitismului”, a adăugat el.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu l-a acuzat pe preşedintele francez Emmanuel Macron că „alimentează focul antisemit” în Franţa prin apelul la recunoaşterea internaţională a statului Palestina, a informat AFP, citând o scrisoare oficială primită de şeful statului francez, transmisă marţi AFP.

„Vă chem să înlocuiţi slăbiciunea prin acţiune, împăciuirea prin voinţă, şi să o faceţi înaintea unei date clare: Anul Nou evreiesc, 23 septembrie 2025”, se spune în scrisoarea semnată de Netanyahu şi purtând data de 17 august.

Netanyahu a anunțat cum vrea sa „termine treaba” în Gaza. Cele cinci obiective fixate de premierul Israelului

„Sunt preocupat de creşterea alarmantă a antisemitismului în Franţa şi de lipsa de acţiuni decisive a guvernului dumneavoastră pentru a-i face faţă. În ultimii ani, antisemitismul a făcut ravagii în oraşele franceze”, a mai scris Netanyahu.

„De la declaraţiile dumneavoastră publice care atacau Israelul şi semnalau recunoaşterea unui stat palestinian, el a crescut”, afirmă premierul Israelului.

„În urma atacului sălbatic al Hamas împotriva poporului israelian pe 7 octombrie 2023, extremişti pro-Hamas şi radicali de stânga au lansat o campanie de intimidare, de vandalism şi de violenţă contra evreilor în toată Europa', o campanie care 's-a intensificat în Franţa” în mandatul lui Macron, consideră premierul israelian.

„Apelul dumneavoastră la un stat palestinian alimentează acest foc antisemit. (...) Aceasta recompensează teroarea Hamas, întăreşte refuzul Hamas de a elibera ostaticii, îi încurajează pe cei care ameninţă evreii francezi, şi favorizează ura împotriva evreilor care cuprinde acum străzile voastre”, acuză în continuare Netahyahu.

„Preşedinte Macron, antisemitismul este un cancer. El se propagă atunci când liderii rămân tăcuţi. El dă înapoi atunci când liderii acţionează. Vă chem să înlocuiţi slăbiciunea prin acţiune, împăciuirea prin voinţă, şi să o faceţi înaintea unei date clare: Anul Nou evreiesc, 23 septembrie 2025”, încheie prim-ministrul Netanyahu.

Contextul recunoaşterii statului Palestina

De la începutul războiului din Gaza, circa zece ţări şi-au anunţat intenţia de a recunoaşte statul Palestina.

Franţa, prin vocea preşedintelui Macron, a anunţat la sfârşitul lunii mai că va recunoaşte statul Palestina în septembrie, cu ocazia celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

La sfârşitul lunii iulie, Australia şi 14 state occidentale, printre care Franţa şi Canada, au „invitat” comunitatea internaţională să facă acelaşi lucru.

Franţa va co-prezida în septembrie împreună cu Arabia Saudită o conferinţă internaţională vizând relansarea soluţiei aşa-zise „cu două state”, israelian şi palestinian.

Adunarea Generală a ONU se va încheia exact pe 23 septembrie, data indicată de Netanyahu în scrisoarea sa.

Conform presei australiene, Netanyahu a trimis pe 17 august o scrisoare cu un conţinut similar premierului australian Anthony Albanese.

Sursa: Agerpres

