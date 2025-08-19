„Fake news” despre golirea Lacului Vidraru: Aurul de la fundul apei este trimis în străinătate, apa vândută în Franța

Stiri actuale
19-08-2025 | 20:23
×
Codul embed a fost copiat

Imaginile cu Lacul Vidraru parțial golit au alimentat speculații absurde în mediul online: ruine scoase la suprafață, aur transportat în secret sau apă vândută peste hotare.

autor
Ana Maria Barbu,  Natașa Paraschiv

Ministrul Energiei a explicat că, în realitate, este vorba despre modernizarea hidrocentralei Vidraru, un proiect de infrastructură necesar după aproape șase decenii de funcționare.

De câteva zile, internetul fierbe: mai mulți utilizatori au distribuit clipuri și mesaje cu speculații bizare despre lacul Vidraru. Printre cele mai răspândite: ideea că aurul de pe fundul lacului este scos și trimis în străinătate sau că apa ar fi vândută în Franța.

„Francezii sunt foarte încântați, deci am discutat cu ei, că are un gust foarte bun! Probabil peștele și aurul le-au separat și l-au vândut, au îmbuteliat apa și o vând și pe aia”, este un mesaj postat pe o rețea de socializare.

O altă speculație s-a născut după ce pe internet a apărut o filmare cu rămășițele unei structuri. S-au lansat ipoteze despre un sat scufundat ori ruine istorice uitate.

Citește și
Barajul Vidraru
Lacul Vidraru va fi golit complet, pentru prima dată în ultimii 50 de ani. Barajul, retehnologizat cu 225 de milioane de euro

„Pescarii jură că în nopțile liniștite văd acoperișuri și cruci ieșind dintre valuri, unii spun că au auzit clopote bătând din apă”, este un alt mesaj care circulă în mediul online.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că nu e nimic misterios: lacul Vidraru este golit controlat pentru că barajul a intrat într-o etapă esențială de retehnologizare.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: „E un proces normal care ne va asigura că vom produce în continuare 400 gigawați/oră energie electrică curată. Nu vorbim de teorii ale conspirației."

Ministrul a explicat și de unde provin imaginile cu ruine care au stârnit imaginația unora pe internet: este o veche amenajare de șantier, din perioada construcției barajului. Între timp, nivelul lacului a crescut din nou.

Pentru mai multă transparență, Hidroelectrica va publica periodic imagini cu stadiul lucrărilor care se fac pentru retehnologizarea hidrocentralei. Reparațiile de la Vidraru costă 188 de milioane de euro și goliri ale lacului se vor face până în primăvară.

Sursa: Pro TV

Etichete: ministrul energiei, vidraru,

Dată publicare: 19-08-2025 20:07

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
Citește și...
Lacul Vidraru, una dintre cele mai spectaculoase construcţii din Europa. Ce se află pe fundul lacului și ce spune legenda
Stiri Turism
Lacul Vidraru, una dintre cele mai spectaculoase construcţii din Europa. Ce se află pe fundul lacului și ce spune legenda

Barajul Vidraru, unul dintre cele mai mari din Europa la momentul inaugurării, este un loc ce continuă să atragă vizitatori și să stârnească interesul turiștilor.

Lacul Vidraru va fi golit complet, pentru prima dată în ultimii 50 de ani. Barajul, retehnologizat cu 225 de milioane de euro
Stiri actuale
Lacul Vidraru va fi golit complet, pentru prima dată în ultimii 50 de ani. Barajul, retehnologizat cu 225 de milioane de euro

Hidroelectrica începe vineri golirea controlată a lacului de acumulare Vidraru, pentru retehnologizarea amenajării hidroenergetice. Procesul, primul de acest fel după 1974, se va încheia pe 28 februarie 2026.

Lacul Vidraru – cum ajungi și ce activități poți face aici. Istoria barajului și a lacului de acumulare
Stiri Turism
Lacul Vidraru – cum ajungi și ce activități poți face aici. Istoria barajului și a lacului de acumulare

Lacul și barajul Vidraru se află de-a lungul Transfăgărășanului, la 40 de kilometri de Curtea de Argeș, între munții Frunții și masivul Ghițu.

Recomandări
Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani
Stiri Economice
Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani

Ultima rundă de negocieri și dezbateri pe tema proiectului pentru Pilonul II de pensii a avut loc. Oficialii iau în calcul majorarea procentului, care poate fi retras imediat, după pensionare, de la 25%, cât a fost propus inițial, la 30%.

AFP: Putin a propus o întâlnire cu Zelenski la Moscova. Răspunsul pe care liderul Ucrainei l-a transmis prin Trump
Stiri externe
AFP: Putin a propus o întâlnire cu Zelenski la Moscova. Răspunsul pe care liderul Ucrainei l-a transmis prin Trump

Președintele rus Vladimir Putin a propus o întâlnire față în față cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Moscova pentru a discuta despre încheierea conflictului, a transmis AFP marți.

Noi întârzieri pe pachetul II de măsuri pentru a salva bugetul. PSD nu mai vrea în ședinte cu PNL, AUR promite o moțiune nouă
Stiri Politice
Noi întârzieri pe pachetul II de măsuri pentru a salva bugetul. PSD nu mai vrea în ședinte cu PNL, AUR promite o moțiune nouă

Liberalii vor ca Guvernul să își angajeze răspunderea în Parlament pentru pachetul doi de măsuri menite să reducă deficitul bugetar.  

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri externe
Sahara „arde” sub temperaturile record de 49,2 grade. Marocul se luptă cu un val de căldură nemaiîntâlnit
2 linie metrou
Foto: Facebook / Ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Stiri actuale
Primul segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa a fost realizat utilajul de foraj „Sfânta Maria” | VIDEO
3 Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin
Stiri actuale
Schimbări în reforma administrației publice, după întâlnirea premierului Bolojan cu primarii. Lista modificărilor
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 19 August 2025

49:49

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12