„Fake news” despre golirea Lacului Vidraru: Aurul de la fundul apei este trimis în străinătate, apa vândută în Franța

Imaginile cu Lacul Vidraru parțial golit au alimentat speculații absurde în mediul online: ruine scoase la suprafață, aur transportat în secret sau apă vândută peste hotare.

Ministrul Energiei a explicat că, în realitate, este vorba despre modernizarea hidrocentralei Vidraru, un proiect de infrastructură necesar după aproape șase decenii de funcționare.

De câteva zile, internetul fierbe: mai mulți utilizatori au distribuit clipuri și mesaje cu speculații bizare despre lacul Vidraru. Printre cele mai răspândite: ideea că aurul de pe fundul lacului este scos și trimis în străinătate sau că apa ar fi vândută în Franța.

„Francezii sunt foarte încântați, deci am discutat cu ei, că are un gust foarte bun! Probabil peștele și aurul le-au separat și l-au vândut, au îmbuteliat apa și o vând și pe aia”, este un mesaj postat pe o rețea de socializare.

O altă speculație s-a născut după ce pe internet a apărut o filmare cu rămășițele unei structuri. S-au lansat ipoteze despre un sat scufundat ori ruine istorice uitate.

„Pescarii jură că în nopțile liniștite văd acoperișuri și cruci ieșind dintre valuri, unii spun că au auzit clopote bătând din apă”, este un alt mesaj care circulă în mediul online.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că nu e nimic misterios: lacul Vidraru este golit controlat pentru că barajul a intrat într-o etapă esențială de retehnologizare.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: „E un proces normal care ne va asigura că vom produce în continuare 400 gigawați/oră energie electrică curată. Nu vorbim de teorii ale conspirației."

Ministrul a explicat și de unde provin imaginile cu ruine care au stârnit imaginația unora pe internet: este o veche amenajare de șantier, din perioada construcției barajului. Între timp, nivelul lacului a crescut din nou.

Pentru mai multă transparență, Hidroelectrica va publica periodic imagini cu stadiul lucrărilor care se fac pentru retehnologizarea hidrocentralei. Reparațiile de la Vidraru costă 188 de milioane de euro și goliri ale lacului se vor face până în primăvară.

