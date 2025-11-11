Pastele italiene riscă să dispară de pe rafturile americane. Trump vrea să impună taxe de 107% asupra importurilor din Italia

Stiri externe
11-11-2025 | 08:57
paste
Shutterstock

Treisprezece mărci de paste din Italia riscă să fie retrase din magazinele din Statele Unite sau să își dubleze prețurile din ianuarie, când vor intra în vigoare taxe de până la 107% impuse de administrația Trump.

autor
Ioana Andreescu

Aceste tarife – cele mai ridicate din ultimii ani pentru un produs european – provin dintr-o taxă de bază de 15% aplicată bunurilor din Uniunea Europeană, la care se adaugă o suprataxă de 92%, potrivit New York Post.

Washingtonul acuză producătorii italieni că ar fi vândut pastele la prețuri prea mici, sub costul real, pentru a obține un avantaj față de firmele americane.

„Va fi devastator pentru companiile italiene”

Una dintre firmele afectate, Rummo, a declarat pentru The New York Post că nu va transfera costurile către clienți.

„Această măsură va fi devastatoare pentru toate companiile italiene de paste, nu doar pentru Rummo”, a spus Jim Donnelly, directorul comercial al Rummo USA.

El a adăugat că firma vinde deja pastele în SUA la prețuri mai mari decât în Italia. Dacă ar aplica noile taxe, un pachet de paste ar crește de la 3,99 dolari la aproape 8 dolari.

„Nu vom retrage produsele de pe piață. Vom suporta pierderile până când această decizie va fi corectată”, a mai spus Donnelly.

Cum s-a ajuns la taxe

Decizia vine după o anchetă a Departamentului Comerțului al SUA, lansată la cererea unor producători americani care au reclamat importurile italiene la prețuri prea mici.

Autoritățile au cerut informații mai multor firme italiene, printre care Pasta Garofalo și La Molisana, dar le-au acuzat că nu au oferit documente complete. În consecință, tariful a fost aplicat tuturor celor 13 branduri implicate.

Printre acestea se numără Rummo, Pasta Garofalo, La Molisana, Agritalia, Aldino, Antiche Tradizioni di Gragnano, Barilla, Pastificio Liguori, Pastificio Sgambaro și Pastificio Tamma.

Potrivit presei italiene, Barilla va fi cel mai puțin afectată, întrucât produce o mare parte din pastele destinate pieței americane direct în SUA.

Italia acuză o decizie politică

Guvernul italian consideră că măsura are un caracter politic. Ministrul Agriculturii, Francesco Lollobrigida, a numit politica Washingtonului „hiperprotecționistă” și a spus că nu există „nicio justificare” pentru aceste tarife.

Ziarul Corriere della Sera a titrat: „Trump declară război pastelor italiene”.

Între timp, ministrul de externe Antonio Tajani a anunțat formarea unei echipe speciale care să conteste decizia americană și să protejeze producătorii italieni.

30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare

Sursa: New York Post

Etichete: italia, donald trump, paste, tarife,

Dată publicare: 11-11-2025 08:57

Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul 2005. Acesta a fost anul în care România era pusă la încercare. De două ori — de ape și de propriile limite.

