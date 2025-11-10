Ultimatumul lui Trump către controlorii de trafic aerian: „Oricine nu face asta va fi penalizat substanțial”

Stiri externe
10-11-2025 | 20:33
Donald Trump
Getty

Președintele american Donald Trump le-a cerut luni controlorilor de trafic aerian să își reia activitatea, în timp ce în SUA continuă haosul provocat în aviația civilă.

autor
Mihai Niculescu

Problemele sunt provocate de anularea multor zboruri din ordinul guvernului și de absențele controlorilor neplătiți din cauza blocajului bugetar.

Liderul de la Casa Albă a adăugat că îi va recompensa pe cei care nu și-au luat liber în cele 41 de zile de blocaj în administrație, în lipsa aprobării bugetului de către Congres. El a afirmat că ar saluta demisiile celor care nu s-au prezentat la serviciu, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

„Toți Controlorii de Trafic Aerian trebuie să revină la lucru, ACUM!!! Oricine nu face asta va fi penalizat substanțial. PREZENTAȚI-VĂ LA LUCRU IMEDIAT" (majusculele îi aparțin - n. red.) a scris Trump pe rețelele sociale.

Criza din aviația civilă

Ca și alți angajați federali din SUA, controlorii nu sunt plătiți de câteva săptămâni. Șeful Administrației Federale a Aviației (FAA) Bryan Bedford a afirmat cu câteva zile în urmă că de la începutul blocajului bugetar, în fiecare zi între 20% și 40% din ei nu se prezintă la serviciu la cele mai mari 30 de aeroporturi.

Citește și
viktor orban donald trump
Orban anunţă o înţelegere directă cu Trump: Ungaria, exceptată pe termen nedefinit de la sancţiunile asupra petrolului rusesc

Problemele cu personalul s-au agravat în weekend iar sâmbătă a fost cea mai proastă zi din acest punct de vedere de la începutul așa-numitului 'shutdown', a arătat duminică ministrul transporturilor, Sean Duffy.

Bilanțul zborurilor anulate

Luni, companiile aeriene au anulat peste 1.600 de zboruri în SUA, iar săptămâna aceasta situația s-ar putea înrăutăți, după ce FAA a permis ca numărul de curse anulate să crească de vineri la 10%. Conform site-ului de internet FlightAware, care urmărește avioanele, au avut loc, de asemenea, 3.300 de întârzieri. Duminică au fost anulate 2.950 de zboruri și întârziate aproape 10.800, a arătat aceeași sursă.

Sursa: Agerpres

Etichete: donald trump, aviatie, shutdown, amenintari,

Dată publicare: 10-11-2025 20:26

Articol recomandat de sport.ro
Aroganța lui Vinicius după ce a fost ”băgat în buzunar” de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul
Aroganța lui Vinicius după ce a fost ”băgat în buzunar” de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul
Citește și...
Trump amenință că va da în judecată BBC pentru 1 miliard de dolari pentru că i s-a trucat un fragment dintr-un discurs
Stiri externe
Trump amenință că va da în judecată BBC pentru 1 miliard de dolari pentru că i s-a trucat un fragment dintr-un discurs

Donald Trump amenință ca va da în judecată BBC, după ce a ieșit la iveală faptul ca postul public britanic a editat cu rea-voință o declarație a sa după alegerile pierdute în fața lui Joe Biden, în ianuarie 2021.

Orban anunţă o înţelegere directă cu Trump: Ungaria, exceptată pe termen nedefinit de la sancţiunile asupra petrolului rusesc
Stiri externe
Orban anunţă o înţelegere directă cu Trump: Ungaria, exceptată pe termen nedefinit de la sancţiunile asupra petrolului rusesc

Premierul ungar Viktor Orban a declarat luni că "a bătut palma" cu preşedintele american Donald Trump "cu privire la scutirea Ungariei de sancţiunile petroliere americane pe o perioadă nedeterminată", relatează agenţia de presă MTI.

Volodimir Zelenski avertizează că Europa ar putea fi atacată de Putin înainte de încheierea războiului din Ucraina
Stiri externe
Volodimir Zelenski avertizează că Europa ar putea fi atacată de Putin înainte de încheierea războiului din Ucraina

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru The Guardian că nu se „teme” de Donald Trump, spre deosebire de alţi lideri occidentali, şi a respins zvonurile despre o întâlnire tensionată.

Reacția lui Trump după ce directorul BBC şi şefa serviciului de ştiri au demisionat, fiind acuzați de „fake news”
Stiri externe
Reacția lui Trump după ce directorul BBC şi şefa serviciului de ştiri au demisionat, fiind acuzați de „fake news”

Președintele american Donald Trump a criticat „jurnaliști corupți” după scandalul din Marea Britanie, în care directorul BBC și directoarea știrilor urmează să demisioneze, ca urmare a unui montaj contestat într-un documentar cu declarații ale lui Trump.

„Dacă murim, murim cu toții împreună”: Trump este îndemnat să se implice în lupta împotriva schimbărilor climatice
Stiri externe
„Dacă murim, murim cu toții împreună”: Trump este îndemnat să se implice în lupta împotriva schimbărilor climatice

Fostul secretar general al ONU, Ban Ki-moon, l-a îndemnat pe Donald Trump să revină la eforturile globale de combatere a schimbărilor climatice, în contextul începerii conferinței COP30 din Brazilia.  

Recomandări
Cum vrea Guvernul să „îndulcească” tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Singura modificare acceptată de Bolojan
Stiri Politice
Cum vrea Guvernul să „îndulcească” tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Singura modificare acceptată de Bolojan

Președintele Nicușor Dan i-a chemat marți, la Cotroceni, pe liderii coaliției, în încercarea de a găsi o nouă formă a legii privind pensionarea magistraților care să mulțumească pe toată lumea.

30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul 2005. Acesta a fost anul în care România era pusă la încercare. De două ori — de ape și de propriile limite.

Surse - Noua Strategie Națională de Apărare va fi prezentată miercuri. Nicușor Dan va reintroduce ceva scos de Klaus Iohannis
Stiri Politice
Surse - Noua Strategie Națională de Apărare va fi prezentată miercuri. Nicușor Dan va reintroduce ceva scos de Klaus Iohannis

Președintele Nicușor Dan va prezenta, miercuri, în fața Parlamentului, Strategia Națională de Apărarea a țării. Documentul include și un reintroducerea unui element crucial pentru România, scos însă, în 2020, de Klaus Iohannis.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 10 Noiembrie 2025

49:25

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 10 Noiembrie 2025

01:29:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Noiembrie 2025

01:44:56

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28