Ultimatumul lui Trump către controlorii de trafic aerian: „Oricine nu face asta va fi penalizat substanțial”

Problemele sunt provocate de anularea multor zboruri din ordinul guvernului și de absențele controlorilor neplătiți din cauza blocajului bugetar.

Liderul de la Casa Albă a adăugat că îi va recompensa pe cei care nu și-au luat liber în cele 41 de zile de blocaj în administrație, în lipsa aprobării bugetului de către Congres. El a afirmat că ar saluta demisiile celor care nu s-au prezentat la serviciu, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

„Toți Controlorii de Trafic Aerian trebuie să revină la lucru, ACUM!!! Oricine nu face asta va fi penalizat substanțial. PREZENTAȚI-VĂ LA LUCRU IMEDIAT" (majusculele îi aparțin - n. red.) a scris Trump pe rețelele sociale.

Criza din aviația civilă

Ca și alți angajați federali din SUA, controlorii nu sunt plătiți de câteva săptămâni. Șeful Administrației Federale a Aviației (FAA) Bryan Bedford a afirmat cu câteva zile în urmă că de la începutul blocajului bugetar, în fiecare zi între 20% și 40% din ei nu se prezintă la serviciu la cele mai mari 30 de aeroporturi.

Problemele cu personalul s-au agravat în weekend iar sâmbătă a fost cea mai proastă zi din acest punct de vedere de la începutul așa-numitului 'shutdown', a arătat duminică ministrul transporturilor, Sean Duffy.

Bilanțul zborurilor anulate

Luni, companiile aeriene au anulat peste 1.600 de zboruri în SUA, iar săptămâna aceasta situația s-ar putea înrăutăți, după ce FAA a permis ca numărul de curse anulate să crească de vineri la 10%. Conform site-ului de internet FlightAware, care urmărește avioanele, au avut loc, de asemenea, 3.300 de întârzieri. Duminică au fost anulate 2.950 de zboruri și întârziate aproape 10.800, a arătat aceeași sursă.

