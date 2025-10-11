Sébastien Lecornu, reconfirmat premier al Franței, în cursă contracronometru pentru guvern și buget, sub amenințarea cenzurii

Reconfirmarea premierului francez Sébastien Lecornu provoacă tensiuni politice majore. Socialiștii amenință cu o moțiune de cenzură dacă nu suspendă reforma pensiilor și nu renunță la articolul 49-3.

Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu, abia reconfirmat în funcție vineri seara, este deja amenințat cu o moțiune de cenzură din partea socialiștilor, dacă nu face imediat mai multe concesii majore, printre care suspendarea reformei pensiilor, relatează AFP.

„Îi reamintim foarte clar prim-ministrului că, dacă în declarația sa de politică generală nu va confirma că nu va recurge la articolul 49-3 (asumarea răspunderii guvernamentale și adoptarea unei legi fără vot, n.r.), nu va anunța măsuri pentru protejarea și consolidarea puterii de cumpărare a francezilor și nu va suspenda imediat și total reforma pensiilor, îl vom cenzura”, a declarat pentru AFP secretarul general al PS, Pierre Jouvet.

Voturile socialiștilor vor fi decisive în cazul unei moțiuni de cenzură, Rassemblement National (RN, extrema dreaptă) și La France Insoumise (LFI, extrema stângă) anunțând deja că o vor vota. Președintele Emmanuel Macron a ales să-l desemneze din nou pe premierul Sébastien Lecornu, la cinci zile după demisia acestuia, în ciuda avertismentelor din propria tabără și a ostilității declarate a opoziției.

Președintele „îi dă o carte albă prim-ministrului”, au declarat surse din anturajul șefului statului.

Prim-ministrul demisionar a spus că acceptă „din datorie” reînnoirea mandatului său și a promis că toate dosarele menționate în timpul consultărilor sale cu partidele vor fi „deschise dezbaterii parlamentare”.

Sébastien Lecornu, în vârstă de 39 de ani, un apropiat al șefului statului, și-a dat demisia luni dimineață, la patru săptămâni după numirea sa și la doar 14 ore după formarea guvernului său, care a dus la implozia „bazei comune” dintre tabăra prezidențială și LR (Republicanii), partidul de centru-dreapta.

Este „o nouă jignire adusă francezilor”, a denunțat imediat Manuel Bompard, membru al partidului La France Insoumise.

Rassemblement National va cenzura „imediat această echipă fără viitor”, a asigurat, la rândul său, președintele său, Jordan Bardella.

Chiar și în tabăra prezidențială, din ce în ce mai divizată, scenariul „Lecornu 2” nu a fost unanim acceptat. „Nu aș înțelege reconfirmarea unui prim-ministru macronist”, a avertizat Agnès Pannier-Runacher, macronistă de la început și membră a guvernului demisionar.

Cu toate acestea, Lecornu va putea beneficia de sprijinul republicanilor (LR) în Parlament, chiar dacă participarea acestora la guvern este incertă.

Va sfârși prost

Luni, la scurt timp după demisia prezentată, Emmanuel Macron i-a acordat lui Sébastien Lecornu 48 de ore pentru a încerca să găsească un acord al ultimei șanse cu forțele politice și pentru a evita cenzurarea viitorului guvern, în absența unei majorități absolute în Adunare.

După două zile de negocieri, Sébastien Lecornu a estimat miercuri că o „cale” este încă „posibilă”.

Însă o ultimă reuniune de criză, convocată de urgență vineri la Elysée între președinte și șefii de partid, nu a adus mai multă claritate.

Stânga, care cerea un prim-ministru din rândurile sale, a ieșit „șocată” de la această întâlnire. Macron nu a oferit „niciun răspuns clar” cu privire la pensii sau puterea de cumpărare, a deplâns prim-secretarul Partidului Socialist, Olivier Faure.

„Totul se va termina foarte prost”, cu o posibilă „dizolvare”, a adăugat și șefa ecologiștilor, Marine Tondelier, la ieșirea din Elysée.

Stânga a considerat dezamăgitoare propunerile de concesii în privința reformei pensiilor, deși acestea erau inedite în discursul președintelui, care le-a transformat într-un simbol al celui de-al doilea mandat al său.

Emmanuel Macron a propus „nu suspendarea, ci amânarea” măsurii privind vârsta de pensionare și nu a celei privind numărul de trimestre cotizate, a explicat șefa deputaților ecologiști, Cyrielle Châtelain.

Partidul Socialist nu are „absolut niciun acord” cu Sébastien Lecornu pentru a nu demara o procedură de cenzură și nu are „nicio asigurare sau garanție” cu privire la cererile sale, a declarat pentru AFP secretarul general al partidului, Pierre Jouvet.

Nu este perfect

Sébastien Lecornu, a cărui reconfirmare în funcție fusese menționată insistent în ultimele zile, a asigurat că nu „urmărește funcția” și că și-a îndeplinit „misiunea”.

A reafirmat vineri că el și viitoarea sa echipă nu vor avea nicio ambiție prezidențială pentru 2027.

Dacă va reuși să formeze un guvern în zilele următoare, Sébastien Lecornu ar putea pronunța săptămâna viitoare o declarație de politică generală în fața Parlamentului, pentru a-și expune planul de acțiune. La France Insoumise (LFI) a indicat deja că va depune cât mai curând posibil o moțiune de cenzură.

Confruntat cu replicile nesfârșite ale cutremurului dizolvării din 2024, Emmanuel Macron a preferat să se retragă în ultimul său bastion de oameni credincioși, după ce a încercat o semi-coabitare cu opozantul LR Michel Barnier, apoi cu centristul François Bayrou.

Deja în decembrie anul trecut, el a vrut să-l numească pe Sébastien Lecornu la Matignon, dar aliatul său istoric François Bayrou a reușit în cele din urmă să-și impună voința.

Între timp, urgența este depunerea unui proiect de buget, luni. Parlamentul va avea apoi la dispoziție 70 de zile pentru a-l examina, așa cum prevede Constituția.

Acesta „nu va fi perfect”, a recunoscut miercuri premierul demisionar, la finalul numeroaselor sale întâlniri cu partidele, și va trebui să fie dezbătut.

Provenind din rândurile dreptei, discret până la punctul de a fi aproape necunoscut publicului larg, Sébastien Lecornu, care se definește pe sine ca un „călugăr soldat”, este un tovarăș al șefului statului din 2017, devenind o rotiță esențială a macronismului.

Făcând parte din toate guvernele de la prima alegere a lui Emmanuel Macron, el a ocupat din 2022 funcția strategică de ministru al apărării, după ce a fost ministru al ecologiei, al comunităților și teritoriilor de peste mări.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













