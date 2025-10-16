Parlamentul Greciei a aprobat o lege care extinde ziua de lucru. Angajații pot munci acum până la 13 ore zilnic

Parlamentul Greciei a aprobat joi un proiect de lege prezentat de guvernul conservator care poate prelungi ziua de lucru până la maximum 13 ore pe zi, o reformă care a provocat reacţii dure din partea sindicatelor şi a opoziţiei de stânga.