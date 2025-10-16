Parlamentul Greciei a aprobat o lege care extinde ziua de lucru. Angajații pot munci acum până la 13 ore zilnic
Parlamentul Greciei a aprobat joi un proiect de lege prezentat de guvernul conservator care poate prelungi ziua de lucru până la maximum 13 ore pe zi, o reformă care a provocat reacţii dure din partea sindicatelor şi a opoziţiei de stânga.
Proiectul a fost aprobat graţie voturilor favorabile ale partidului conservator Noua Democraţie, partidul prim-ministrului grec Kyriakos Mitsotakis, în timp ce întreaga opoziţie a votat împotrivă, cu excepţia partidului de stânga Syriza, care s-a abţinut de la vot pentru a "nu legaliza prin votul său" ceea ce a calificat drept o "lege monstruoasă", transmite EFE.
16-10-2025 13:08