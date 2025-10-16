Parlamentul Greciei a aprobat o lege care extinde ziua de lucru. Angajații pot munci acum până la 13 ore zilnic

Stiri externe
16-10-2025 | 13:08
job

Parlamentul Greciei a aprobat joi un proiect de lege prezentat de guvernul conservator care poate prelungi ziua de lucru până la maximum 13 ore pe zi, o reformă care a provocat reacţii dure din partea sindicatelor şi a opoziţiei de stânga.

autor
Mihaela Ivăncică

Proiectul a fost aprobat graţie voturilor favorabile ale partidului conservator Noua Democraţie, partidul prim-ministrului grec Kyriakos Mitsotakis, în timp ce întreaga opoziţie a votat împotrivă, cu excepţia partidului de stânga Syriza, care s-a abţinut de la vot pentru a "nu legaliza prin votul său" ceea ce a calificat drept o "lege monstruoasă", transmite EFE.

Se construiește o nouă autostradă în România, de 305 km. Când ar trebui să fie gata

Sursa: Agerpres

Etichete: grecia, angajati, locuri de munca,

Dată publicare: 16-10-2025 13:08

Articol recomandat de sport.ro
Revelion pe Arena Națională! Câți bani trebuie să scoți din buzunar + ce artiști intră „în teren”
Revelion pe Arena Națională! Câți bani trebuie să scoți din buzunar + ce artiști intră „în teren”
Citește și...
Tinerii din China plătesc ca să muncească „de formă”. Cât îi costă să le arate părinților poze de la un job
Stiri Diverse
Tinerii din China plătesc ca să muncească „de formă”. Cât îi costă să le arate părinților poze de la un job

Companii de „muncă falsă”, care îi ajută pe șomeri să pretindă că au un loc de muncă pentru o sumă mică, apar tot mai des în China.

O tânără și-a dat demisia din corporație, iar acum câștigă mai mult dintr-un job pe care puțini îl iau în serios
Stiri Diverse
O tânără și-a dat demisia din corporație, iar acum câștigă mai mult dintr-un job pe care puțini îl iau în serios

O tânără din Marea Britanie a dezvăluit cum a renunțat la jobul ei din corporație, iar acum câștigă mai mult în doar cinci ore pe zi, plimbând câini.

Câți bani poate câștiga un „influencer” în România. 150 de creatori au peste 500.000 de urmăritori
Stiri Diverse
Câți bani poate câștiga un „influencer” în România. 150 de creatori au peste 500.000 de urmăritori

Majoritatea tinerilor din generația Z, inclusiv cei din România, își doresc să fie influenceri. Sunt atrași de faimă și de banii câștigați aparent rapid. Nu este însă un job ușor și, în cele mai multe cazuri, nici bănos la început.

Două românce au fost selectate din 16.000 de candidați pentru un job de vis: 10.000 de euro ca să călătorească în jurul lumii
Stiri Diverse
Două românce au fost selectate din 16.000 de candidați pentru un job de vis: 10.000 de euro ca să călătorească în jurul lumii

Două românce au fost selectate din peste 16 mii de candidați pentru un job de vis în această vară - primesc 10.000 de euro ca să călătorească o lună în jurul lumii și să-și povestească aventura.

Bursele tăiate îi trimit pe studenți la joburile de vară. Ce salarii primesc dacă lucrează pe litoralul românesc
Stiri Diverse
Bursele tăiate îi trimit pe studenți la joburile de vară. Ce salarii primesc dacă lucrează pe litoralul românesc

După tăierea burselor studențești pe timpul vacanței, tot mai mulți tineri și-au căutat un job sezonier. Acumulează experiență și pot aduna și economii.

Recomandări
Scandal la vârful Armatei: prima femeie medic general cu două stele, cercetată pentru un prejudiciu de peste 8 milioane lei
Stiri actuale
Scandal la vârful Armatei: prima femeie medic general cu două stele, cercetată pentru un prejudiciu de peste 8 milioane lei

Acuzații de corupție la vârful Spitalului Militar Central. Managerul instituției, medicul Florentina Ioniță, general cu două stele în Armata Română este suspectat de abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

Mesaj dur al Statelor Unite către Rusia: ”Dacă nu găsim o cale, vom lua măsurile necesare!”
Stiri externe
Mesaj dur al Statelor Unite către Rusia: ”Dacă nu găsim o cale, vom lua măsurile necesare!”

Mesaj dur al Statelor Unite către Rusia! Secretarul american pentru război a avertizat Moscova asupra „costurilor” privind continuarea agresiunii asupra Ucrainei.

Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte
Stiri Politice
Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte

Dacă Claudiu Manda va ocupa funcția de secretar general al PSD, Olguța Vasilescu nu va mai rămâne vicepreședinte al formațiunii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Octombrie 2025

01:44:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 16 Octombrie 2025

03:13:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
15 Octombrie 2025

01:30:48

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28