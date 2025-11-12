Parlamentul francez a suspendat reforma pensiilor lui Macron. Măsura rămâne valabilă până după 2027

12-11-2025 | 21:50
Emmanuel Macron
Adunarea Naţională a Franţei a votat miercuri suspendarea până după alegerile prezidenţiale din 2027 a controversatei legi din 2023 ce ridica vârsta de pensionare de la 62 la 64 de ani pentru majoritatea angajaţilor, relatează Politico.

autor
Sabrina Saghin

Propunerea a fost adoptată cu o majoritate de 255 de voturi „pentru” faţă de 146 „împotrivă”.

Printre susţinătorii măsurii s-au numărat parlamentari de stânga din Partidul Socialist şi Partidul Verde, precum şi din partidul de extremă dreapta Rassemblement National.

În schimb, printre oponenţi s-au numărat parlamentari din partidul de extremă stânga La France Insoumise (LFI), din partidul de dreapta Les Républicains şi din partidul de centru-dreapta Horizons.

Majoritatea parlamentarilor din partidul de centru al preşedintelui francez Emmanuel Macron s-au abţinut.

Guvernul propune suspendarea ca soluție de compromis

Prim-ministrul Sébastien Lecornu a propus suspendarea reformei pensiilor luna trecută ca un compromis pentru a asigura supravieţuirea guvernului său.

Guvernul estimează că suspendarea reformei pensiilor va costa aproximativ 300 de milioane de euro în 2026 şi 1,9 miliarde de euro în 2027, a declarat miercuri ministrul muncii şi solidarităţii, Jean-Pierre Farandou.

Franţa se află sub presiune pentru a-şi reduce datoria masivă, iar Lecornu s-a angajat să reducă deficitul bugetar al ţării la maximum 5% din produsul intern brut anul viitor.

Deşi suspendarea reformei pensiilor a calmat tensiunile politice interne, aceasta a stârnit îngrijorări cu privire la seriozitatea Franţei în ceea ce priveşte redresarea finanţelor publice, în contextul în care tot mai mulţi angajaţi se pensionează şi populaţia trăieşte mai mult.

Bruxellesul și agențiile de rating reacționează

Comisia Europeană a solicitat Franţei să compenseze costul fiscal al suspendării reformei prin luarea altor măsuri, iar agenţiile de rating au avertizat cu privire la impactul economic al acestui pas.

Atât Standard & Poor's, cât şi Fitch au retrogradat ratingul de credit al Franţei la categoria A, iar luna trecută Moody's a redus perspectiva pentru Franţa de la „stabilă” la „negativă”, subliniind impactul economic negativ al suspendării reformei şi riscul ca acest blocaj să dureze după 2027.

Adunarea Naţională, camera inferioară a parlamentului francez, are termen până la miezul nopţii să adopte integral bugetul securităţii sociale, care se concentrează pe cheltuielile sociale şi include suspendarea reformei pensiilor. Textul va fi apoi transmis Senatului francez.

Dacă Adunarea Naţională respinge bugetul securităţii sociale sau nu reuşeşte să organizeze votul la timp, Senatul va dezbate textul original propus de guvern.

Cu toate acestea, guvernul a clarificat deja că îl va modifica pentru a ţine seama de toate modificările aprobate în Adunarea Naţională, inclusiv suspendarea reformei pensiilor.

Sursa: News.ro

