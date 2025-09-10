Cetățenii Republicii Moldova vor putea vota în 14 orașe din România la alegerile parlamentare. Harta secțiilor de votare

10-09-2025 | 16:23
Alegeri parlamentare 2020, imagini din sectii de votare - 2
La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, cetățenii moldoveni din România vor putea vota în 23 de secții, în 14 orașe, a anunțat Ambasada Moldovei la București.

autor
Aura Trif

„Dragi cetăţeni ai Republicii Moldova stabiliţi permanent sau temporar în România, vă invităm să participaţi la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. La acest scrutin electoral vom deschide 23 de secţii de votare în 14 oraşe ale României", se arată, miercuri, într-o postare pe pagina de Facebook a Ambasadei Republicii Moldova la Bucureşti.

Orașele unde vor fi deschise secții de votare pentru cetățenii moldoveni

Postarea este completată cu o imagine în care sunt menţionate adresele secţiilor de votare din localităţile unde cetăţenii moldoveni vor putea vota: Bucureşti, Iaşi, Braşov, Bacău, Baia Mare, Galaţi, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Suceava, Sibiu, Oradea, Timişoara, Târgu-Mureş.

Republica Moldova va organiza pe 28 septembrie 2025 alegerile parlamentare pentru alegerea celor 101 deputați ai legislaturii a XII-a, singurul organ legislativ suprem al țării. Scrutinul va fi valid dacă cel puțin o treime dintre alegători se vor prezenta la vot. Pragurile electorale sunt: 5% pentru partide, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidații independenți.

Din cele 32 de cereri primite, au fost înregistrați 23 de concurenți electorali: 15 partide, 4 blocuri electorale și 4 candidați independenți. Pentru alegerile parlamentare din 2025, campania electorală a început pe 29 august și se va încheia pe 26 septembrie, potrivit alegeri.md.

În luna iulie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a tras un semnal de alarmă că Rusia pregătește "o imixtiune fără precedent" în alegerile parlamentare din 28 septembrie, pentru care s-ar planifica "finanțări de peste 100 de milioane de euro".

La ședința CSS au fost analizate zece instrumente de implicare a structurilor de la Moscoa în procesele electorale din Moldova.

