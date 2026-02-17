Potrivit Associated Press, parlamentarii au adoptat marți proiectul de lege cu 154 de voturi în Camera care are 225 de membri, cu doar două voturi împotrivă. Restul legiuitorilor nu au fost prezenți la vot.

În Sri Lanka, un parlamentar avea dreptul la pensie după ce își îndeplinea un mandat de cinci ani. Noua lege oprește plățile către orice persoană care primește deja sau are dreptul la pensie.

Președintele Anura Kumara Dissanayake, ales în funcție în 2024, s-a angajat să pună capăt acestei practici în timpul campaniei sale electorale.

Într-o mișcare similară, guvernul lui Dissanayake a abolit în septembrie, ca răspuns la cererea populară, avantajele acordate foștilor președinți. Acestea includeau finanțarea de către stat a locuințelor, alocații, pensii și transport. De asemenea, au fost desființate birourile și personalul pentru foștii președinți și văduvele acestora. În prezent, există cinci foști președinți în viață și o văduvă.

Dissanayake a câștigat alegerile, profitând de resentimentul publicului față de politicienii acuzați că sunt responsabili pentru cea mai gravă criză economică din 2022. Criza a dus la o penurie severă de alimente, medicamente, combustibil și electricitate și a declanșat proteste care l-au forțat pe președintele de atunci, Gotabaya Rajapaksa, să demisioneze.

Ministrul justiției, Harshana Nanayakkara, a prezentat proiectul de lege în parlament, afirmând că o promisiune electorală a fost îndeplinită și că parlamentarii nu au dreptul moral de a primi o pensie într-un moment în care țara se luptă să iasă din cea mai gravă criză economică.

Sri Lanka a declarat falimentul în aprilie 2022, cu o datorie de peste 83 de miliarde de dolari, mai mult de jumătate din aceasta fiind către creditori străini. Aceasta a solicitat ajutorul Fondului Monetar Internațional, care a aprobat în 2023 un pachet de salvare de 2,9 miliarde de dolari pe patru ani, în cadrul căruia Sri Lanka a fost obligată să-și restructureze datoria.

Națiunea insulară a declarat că a încheiat procesul de restructurare a datoriei după ce a ajuns la acorduri cu creditorii bilaterali și multilaterali și cu deținătorii privați de obligațiuni. Sri Lanka încearcă să obțină o reducere a serviciului datoriei în valoare de 17 miliarde de dolari.

Criza din Sri Lanka a fost în mare parte rezultatul unei gestionări economice defectuoase, combinată cu consecințele pandemiei de COVID-19, precum și cu atacurile teroriste din 2019, care au devastat importanta sa industrie turistică. Pandemia a perturbat, de asemenea, fluxul de remitențe de la cetățenii din Sri Lanka care lucrează în străinătate.