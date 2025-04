Parade militare în Iran, în cadrul cărora a fost expus arsenalul țării, în special drone, rachete și tancuri

Aceste parade, la Teheran şi în alte oraşe ale Iranului, au avut loc cu o zi înainte de o a doua sesiune de negocieri asupra programului nuclear iranian între Teheran şi Washington.

În timpul paradei militare de vineri de la Teheran, Iranul a prezentat drone concepute local, în special modelele Karrar, Arash şi Mohajer, precum şi sisteme de apărare aeriană S-300 de origine rusă, potrivit televiziunii de stat.

Cu această ocazie, preşedintele iranian, Massoud Pezeshkian, a calificat armata drept "fortăreaţă solidă" a naţiunii, estimând că ea contribuie la întărirea influenţei Iranului în regiune.



Iran held a National Army Day parade on Friday morning, at Khomeini's mausoleum in southern Tehran, with President Masoud Pezeshkian in attendance. pic.twitter.com/5fUGyU1ZjP