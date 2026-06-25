Printre cei primiţi de Papa Leon s-a numărat şi multiplul campion David Popovici.

Pontiful i-a îndemnat pe sportivi şi oficiali să cultive "angajamentul, solidaritatea şi onestitatea", notează Vatican News.

"Sportul, atunci când este bine practicat, este medicament pentru trup şi spirit. Integrează diferitele componente ale persoanei şi le îndreaptă spre valori foarte importante, precum angajamentul, solidaritatea şi onestitatea. În activităţile sportive, în special cele desfăşurate la nivel competitiv, fiinţa umană exercită puterea voinţei, dar o face doar în măsura în care este motivată. Şi aici se distinge calitatea unui sportiv: prin calitatea motivaţiilor sale", a spus papa Leon al XIV-lea.

Mai mult, sportul nu este doar un "medicament pentru trup şi spirit", ci şi "o oportunitate de creştere spirituală". Înotul, în special, practicat în apă, "reaminteşte simbolic" de un aspect care ne-a format încă din pântecele mamei noastre: a trăi înseamnă a învăţa să ne mişcăm în armonie cu ceilalţi şi cu mediul înconjurător. Pentru noi, creştinii, apa este simbolul Botezului şi al vieţii noi în Cristos".

Există însă un alt motiv pentru care mă bucur de prezenţa voastră, a subliniat Leon al XIV-lea.

"Toţi, din diferite ţări, v-aţi reunit aici, animaţi de aceeaşi pasiune şi de aceleaşi valori, dincolo de orice diferenţă de limbă, naţionalitate sau cultură. Acest fapt, tipic manifestaţiilor sportive internaţionale, oferă un semn de speranţă, un semn al lumii pe care o dorim; contribuie la întâlniri paşnice între popoare şi la fraternitate".

"De aceea", a îndemnat papa în încheiere, "vă încurajez să continuaţi să practicaţi şi să răspândiţi valorile sportului. Pentru că vârsta spiritului de competiţie trece, dar acele valori rămân! Vă încredinţez mijlocirii sfântului Pier Giorgio Frassati - un tânăr sportiv care a iubit mult muntele - şi vă binecuvântez din inimă pe toţi şi pe cei dragi".

Sportivii dinamovişti David Popovici şi Denis Popescu concurează în acest weekend în Italia, la "Trofeul Sette Colli" de la Roma.

Popovici va concura la trei probe: 50 m liber (26 iunie), 100 m liber (27 iunie), 200 m liber (28 iunie).

Denis Popescu va lua startul la 100 m fluture (26 iunie) şi la 100 m spate (27 iunie).