După rugăciunea Angelus, suveranul pontif a spus că marile competiții sportive, inclusiv Jocurile Olimpice, transmit „un mesaj puternic de fraternitate” și pot reaprinde speranța într-o lume pașnică, amintind tradiția antică a armistițiului olimpic.

„Armistițiul olimpic este un obicei străvechi asociat desfășurării Jocurilor. Sper că cei care răspund de pacea între popoare și se află în poziții de autoritate vor face, cu această ocazie, pași concreți către dezescaladare și dialog”, a spus papa.

Jocurile Olimpice de Iarnă Milano–Cortina se desfășoară în perioada 6–22 februarie.

