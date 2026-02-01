”Trebuie să eradicăm acești șobolani mari”. Mesaj ireal al Armatei chineze după înlăturarea celui mai înalt general al țării

”Șobolanii mari” care erodează bugetul militar al țării trebuie eradicați, a transmis Armata de Eliberare a Poporului într-un mesaj de o duritate extremă, la scurt timp după ce generalul Zhang Youxia, cel mai înalt ofițer al Chinei și al doilea comandant după președintele Xi Jinping, a fost acuzat de corupție.

Un articol din PLA Daily (publicație oficială a Armatei chineze – n.red.) leagă practicile corupte de daunele aduse pregătirii de luptă - prioritatea principală a lui Xi Jinping, scrie South China Morning Post (SCMP). SCMP este deținută de gigantul de comerț online Alibaba, a miliardarului Jack Ma, devenit în ultimul timp un apropiat al lui Xi Jinping.

În ultimele sale eforturi de a consolida linia Partidului Comunist în forțele armate ale Chinei, PLA Daily a vizat o anumită specie invazivă: „șobolanii mari”- arată sursa citată.

Șobolanii erodau bugetul PLA și subminau pregătirea de luptă, a declarat atfel purtătorul de cuvânt militar, care a adăugat că aceștia trebuie eradicați.

Armata folosește o referință din ”Cartea Cântecelor”

„Trebuie să luăm măsuri ferme și energice pentru a combate practicile corupte care subminează dezvoltarea abilităților de luptă și să investigăm temeinic și să eliminăm acei «șobolani mari» care se amestecă în cheltuielile militare”, se arată într-un articol publicat vineri de PLA Daily.

Aceasta a fost o referință literară neobișnuită pentru publicație și provine din ”Cartea Cântecelor”, operă de referință în poezia clasică chineză.

Se referă la oficiali lacomi și corupți și este una dintre cele mai durabile metafore politice din cultura chineză – una despre care observatorii au spus că ar putea oferi o perspectivă asupra anunțului făcut cu o săptămână înainte privind căderea bruscă a doi generali de rang înalt, Zhang Youxia și Liu Zhenli.

