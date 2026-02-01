Un autor necunoscut s-a dat drept fiul victimei la telefon, folosind o voce care, potrivit poliției, părea autentică.

Apelul a avut loc la 31 ianuarie 2026, în jurul orei 15:00. Apelantul necunoscut a descris o presupusă situație de urgență și a cerut ajutor financiar. După convorbirea telefonică, contactul a continuat prin intermediul unui serviciu de mesagerie.

Crezând că își ajută fiul, bărbatul de 72 de ani a transferat o sumă de ordinul miilor de euro.

La scurt timp după aceea, bărbatul a devenit suspicios și a depus imediat o plângere la poliție. Datorită intervenției rapide a poliției și a băncii, transferul a fost anulat. Victima nu a suferit nicio pierdere financiară.

