Duminică, la finalul rugăciunii de la amiază, Papa Leon al XIV-lea a declarat că, în rugăciunile sale, este „mai aproape ca niciodată” de poporul libanez și a făcut apel la toate părțile să înceteze luptele și să caute pacea.

„Principiul umanității, înscris în conștiința fiecărei persoane și recunoscut în dreptul internațional, implică obligația morală de a proteja populația civilă de efectele atroce ale războiului”, a spus el, potrivit Associated Press.

Deși atacurile Israelului asupra Beirutului s-au calmat în ultimele zile, atacurile sale asupra sudului Libanului s-au intensificat odată cu invazia terestră pe care a reluat-o după ce Hezbollah a lansat rachete către Israel în primele zile ale războiului SUA-Israel împotriva Iranului.

Leo a transmis, de asemenea, „cele mai calde urări” tuturor creștinilor care sărbătoresc Paștele ortodox și și-a exprimat speranța că, în special, comunitatea internațională nu va întoarce spatele „iubitului popor al Ucrainei”.

În final, el a menționat că miercuri se împlinesc trei ani de la începutul „războiului fratricid” din Sudan și a făcut un apel la începerea unor negocieri necondiționate pentru a pune capăt suferinței a ceea ce el a numit o „tragedie inumană”.