Papa, care s-a remarcat în ultimele săptămâni ca un critic deschis al războiului, a declarat că a primit cu satisfacţie anunţul armistiţiului şi a îndemnat la continuarea negocierilor pentru a pune capăt definitiv conflictului regional.

„Numai printr-o revenire la negocieri se poate pune capăt războiului. Îndemn ca această perioadă de muncă diplomatică delicată să fie însoţită de rugăciune, în speranţa că deschiderea către dialog poate deveni mijlocul de a rezolva alte situaţii de conflict din întreaga lume”, a spus el într-un discurs ţinut miercuri la Vatican, potrivit Reuters.

Declaraţia vine după ce marţi papa Leon - primul papă american - a afirmat că ameninţările împotriva poporului iranian sunt „cu adevărat inacceptabile”, la câteva ore după ce preşedintele american Donald Trump a avertizat că „o întreagă civilizaţie va pieri”.

Este rar ca papa, care conduce 1,4 miliarde de catolici din întreaga lume, să răspundă direct unui lider mondial, notează Reuters.