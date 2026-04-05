Pentru prima oară, a rostit binecuvântarea papală "Urbi et Orbi" și a transmis lumii un impresionant mesaj de pace: "Hristos a înviat! Iubirea a învins! Cine are în mână arme să le depună!". Papa a adresat apoi urări pascale în zece limbi, inclusiv arabă și chineză.

Piața Sfântului Petru a fost decorată spectaculos cu zeci de mii de flori, într-o atmosferă festivă, pentru cea mai importantă sărbătoare a creștinătății. Zeci de mii de credincioși au participat la slujba oficiată pentru prima oară de Papa Leon al XIV-lea.

Papa Leon al XIV-lea: „Din afară, moartea pândește mereu. O vedem prezentă în nedreptăți, în egoismul partizan, în oprimarea săracilor, în lipsa de atenție față de cei mai vulnerabili. O vedem în violență, în rănile lumii, în strigătul de durere care se ridică din fiecare colț al ei din pricina abuzurilor care zdrobesc pe cei mai slabi dintre noi, din pricina idolatriei profitului care jefuiește resursele Pământului, din pricina violenței războiului care ucide și distruge”.

În timpul tradiționalei binecuvantări Urbi et Orbi, adresate "cetății și lumii", Suveranul Pontif a vorbit despre nevoia de pace, solidaritate și speranță într-o lume marcată de conflicte și crize și a transmis un mesaj către cei puternici, să renunțe la violență și dorința de stăpânire.

Papa Leon al XIV-lea: „Cei care au arme să le depună. Cei care au puterea de a dezlănțui războaie să aleagă pacea. Nu o pace impusă prin forță, ci prin dialog. Nu cu dorința de a-i domina pe ceilalți, ci de a le ieși în întâmpinare”.

Papa Leon a făcut apel la reconciliere și la sprijin pentru cei care suferă în zonele de război, amintind în mod special de familiile despărțite și victimele violenței.

Papa Leon al XIV-lea: „Există o tot mai mare „globalizare a indiferenței”, ca să împrumutăm o expresie dragă Papei Francisc, care acum un an, de la acest balcon, și-a adresat ultimele cuvinte lumii, amintindu-ne: „Ce mare sete de moarte, de ucidere, vedem în fiecare zi în multele conflicte care mistuie diferite părți ale lumii”.