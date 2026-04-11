Papa Leon al XIV-lea a lansat vineri o nouă critică la adresa războiului, într-o postare pe reţelele sociale în care nu menţionează nume, dar pare să facă aluzie la conducerea administraţiei Trump, care foloseşte naţionalismul creştin pentru a glorifica războiul SUA şi al Israelului împotriva Iranului, relatează The Guardian.

„Dumnezeu nu binecuvântează niciun conflict. Oricine este discipol al lui Hristos, Prinţul Păcii, nu este niciodată de partea celor care cândva mânuiau sabia şi astăzi aruncă bombe”, a scris papa Leon pe contul său oficial de X. „Acţiunea militară nu va crea spaţiu pentru libertate sau momente de #Pace, care vin doar din promovarea răbdătoare a coexistenţei şi a dialogului între popoare”, adaugă suveranul pontif.

Papa, care s-a născut în Chicago şi este primul american care conduce Biserica Catolică, s-a pronunţat în mod constant împotriva luptelor din Orientul Mijlociu de când SUA şi Israelul au început atacurile asupra Iranului în februarie.

Postarea Papei Leon de vineri a părut a fi un răspuns indirect la referirile repetate ale administraţiei Trump la Dumnezeu în timpul desfăşurării operaţiunii „Epic Fury” în Iran.

Secretarul apărării, Pete Hegseth, a descris conflictul în termeni religioşi, caracterizându-l drept un război sfânt dus „în numele lui Iisus Hristos”.

Hegseth, care are o lungă asociere cu naţionalismul creştin, a comparat salvarea celui de-al doilea membru al echipajului unui avion de vânătoare F-15E doborât în Iran weekendul trecut, care s-a întâmplat să fie weekendul de Paşte, cu învierea lui Iisus Hristos. El a declarat reporterilor: „Doborât într-o vineri, Vinerea Mare, ascuns într-o peşteră, într-o crăpătură, toată ziua de sâmbătă şi salvat duminică, transportat cu avionul din Iran pe măsură ce răsărea soarele în Duminica Paştelui, un pilot renăscut. Toţi sunt acasă şi în siguranţă. O naţiune care se bucură. Dumnezeu este bun”.

Vineri, papa a scris, de asemenea: „Violenţa absurdă şi inumană se răspândeşte cu ferocitate prin locurile sacre ale Orientului creştin. Profanate de blasfemia războiului şi de brutalitatea intereselor, fără nicio consideraţie pentru vieţile oamenilor, care sunt considerate cel mult daune colaterale ale interesului propriu”.

Trump și apropiații săi promit ”moarte și distrugere” în numele lui Dumnezeu

El a continuat: „Niciun câştig nu poate valora viaţa celor mai slabi, a copiilor sau a familiilor. Nicio cauză nu poate justifica vărsarea de sânge nevinovat.”

Donald Trump şi alţi înalţi oficiali, inclusiv Hegseth, au folosit un limbaj religios şi au sugerat că SUA sunt angajate într-o misiune susţinută de Dumnezeu, promiţând în acelaşi timp „moarte şi distrugere”. Preşedintele SUA a declarat reporterilor săptămâna trecută că el crede că Dumnezeu susţine acţiunile SUA în Iran.

Violenţa războiului împotriva Iranului a făcut deja mii de victime în Orientul Mijlociu de când au început atacurile coordonate ale SUA şi Israelului, pe 28 februarie.

După ce Trump a declarat la începutul săptămânii că „o întreagă civilizaţie va muri” dacă Iranul nu redeschide strâmtoarea Ormuz şi nu se conformează cererilor sale, papa Leon a calificat ameninţările drept „cu adevărat inacceptabile”.

În martie, în timpul unei liturghii de Duminica Floriilor în Piaţa Sfântul Petru, papa s-a referit la luptele dintre Iran, Israel şi SUA ca fiind „atroce” şi a subliniat că Iisus nu ar trebui invocat pentru a justifica războiul.

El a făcut aceste comentarii în timp ce mii de soldaţi americani soseau în regiune şi la scurt timp după ce Hegseth se rugase pentru violenţă împotriva duşmanilor care, potrivit lui, nu meritau „nicio milă”.

Papa Leon a mai spus că Dumnezeu nu ascultă rugăciunile liderilor care urmăresc războiul şi au „mâinile pătate de sânge”.