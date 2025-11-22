Ornella Vanoni, cunoscută pentru hitul „L’appuntamento”, a murit. Artista avea 91 de ani

Stiri externe
22-11-2025 | 09:45
Ornella Vanoni
Getty

Ornella Vanoni, cântăreaţa pop italiană, compozitoare şi actriţă, a cărei carieră plină de succes s-a întins pe şase decenii, a murit vineri, la vârsta de 91 de ani, în urma unui stop cardiac, la domiciliul său din Milano, anunţă presa italiană.

autor
Ioana Andreescu

Omagiile pentru această icoană a muzicii pop au fost numeroase, ministrul italian al culturii, Alessandro Giuli, salutând-o ca fiind una dintre „cele mai originale şi rafinate artiste” ale ţării, a cărei „voce unică şi abilitate interpretativă de neegalat” au lăsat o moştenire importantă „în istoria cântecului, teatrului şi divertismentului italian”.

Debutul și consacrarea artistică

Născută la Milano pe 22 septembrie 1934, Vanoni şi-a început călătoria artistică în teatru, debutând pe scenă în 1956, după ce s-a înscris la Academia de Arte Dramatice de la Piccolo Teatro a lui Giorgio Strehler.

La sfârşitul anilor 1950 şi începutul anilor 1960, a câştigat recunoaştere timpurie pentru interpretarea canzoni della mala (cântece despre lumea interlopă milaneză), câştigându-şi porecla de cantante della mala.

Succesul său comercial a crescut vertiginos în anii 1960, cu hituri precum Senza fine şi Che cosa c’è, ambele scrise de Gino Paoli, cu care a avut o lungă colaborare artistică.

Citește și
dua lipa
Dua Lipa a făcut spectacol pe stadionul La Bombonera. Artista a atras toate privirile | GALERIE FOTO

De asemenea, a câştigat Festivalul Cântecului Napolitan în 1964 cu Tu si na cosa grande.

Lunga carieră a Vanoni a inclus opt participări la Festivalul de Muzică Sanremo din Italia, obţinând locul al doilea în 1968 cu Casa Bianca, precum şi locul al patrulea în trei ediţii diferite (1967, 1970, 1999).

Vanoni a vândut peste 55 de milioane de discuri de-a lungul vieţii.

A lucrat şi ca actriţă de film şi televiziune şi a abordat diverse genuri muzicale, inclusiv colaborări la proiecte de bossa nova şi jazz, în special albumul La voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria (1976), alături de cantautorul brazilian Vinícius de Moraes şi chitaristul Toquinho, care a fost inclus printre cele mai bune 100 de albume italiene de revista Rolling Stone.

Alte hituri importante includ La musica è finita (1967) şi L’appuntamento (1970).

Decenii de succes și moștenirea artistică

În anii 1980, a preluat controlul deplin asupra carierei sale artistice, scriind versuri, creând albume conceptuale şi primind premii prestigioase, printre care Premiul Tenco pentru cea mai bună cântăreaţă-compozitoare, fiind prima femeie care a obţinut această distincţie.

De asemenea, a colaborat cu Lucio Dalla, Paolo Conte şi Gerry Mulligan şi s-a reunit cu Gino Paoli în cadrul turneului de mare succes Insieme din 1985.

A lansat mai multe albume în anii 1990, iar în 2004, piesa sa L’appuntamento a câştigat un interes la nivel mondial când a fost inclusă în coloana sonoră a filmului Ocean’s Twelve.

În 2008, a sărbătorit 50 de ani de carieră muzicală cu un concert în Piazza Duomo din Milano, în faţa a 35.000 de oameni.

Zece ani mai târziu, la vârsta de 83 de ani, Vanoni a surprins pe toată lumea urcând pe scena de la Sanremo cu Imparare ad amarsi, într-un trio cu Bungaro şi Pacifico, câştigând Premiul Criticilor pentru Cea mai bună interpretare.

Vanoni era o invitată frecventă la emisiunea italiană de televiziune Che Tempo Che Fa şi, în ultimii ani, a devenit cunoscută pentru francheţea sa extremă, umorul ironic şi autoironia, câştigând şi mai mult simpatia publicului.

În timpul unei apariţii în emisiune în 2023, Vanoni a spus că ar dori ca trompetistul italian de jazz Paolo Fresu să cânte la înmormântarea ei şi că îşi doreşte să poarte o rochie Dior şi să-i fie împrăştiată cenuşa în laguna Veneţiei.

România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii

Sursa: News.ro

Etichete: italia, deces, artista,

Dată publicare: 22-11-2025 09:45

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Citește și...
Rihanna și A$AP Rocky surprinși la o cină romantică în Santa Monica. Cum arată artista la scurt timp după naștere. FOTO
Stiri Mondene
Rihanna și A$AP Rocky surprinși la o cină romantică în Santa Monica. Cum arată artista la scurt timp după naștere. FOTO

Rihanna și A$AP Rocky au fost surprinși la o cină romantică în Santa Monica, marcând una dintre primele apariții publice ale artistei după nașterea celui de-al treilea copil al cuplului, fetița Rocki Irish.

Dua Lipa a făcut spectacol pe stadionul La Bombonera. Artista a atras toate privirile | GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Dua Lipa a făcut spectacol pe stadionul La Bombonera. Artista a atras toate privirile | GALERIE FOTO

Artista Dua Lipa a fost prezentă în marele derby al Argentinei. Cântăreața britanică se afla la Buenos Aires pentru turneul ei Radical Optimism, susținând două concerte în capitala Argentinei.

Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. ”Merit un divorț ca la carte”
Stiri Mondene
Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. ”Merit un divorț ca la carte”

O cântăreață americană spune că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian, care a fost chiar rege al acestei țări. Artista a descoperit după un an că o ceremonie despre care ea credea că era de logodnă a fost de fapt o căsătorie religioasă.

 

Recomandări
Nou atac rusesc lângă granița cu România. Armata a ridicat de la sol două aeronave. Traficul la PTF Isaccea, oprit temporar
Stiri actuale
Nou atac rusesc lângă granița cu România. Armata a ridicat de la sol două aeronave. Traficul la PTF Isaccea, oprit temporar

Ministerul Apărării anunță noi atacuri cu drone în Ucraina, aproape de graniță. Două aeronave au fost ridicate și a fost emis un RO-Alert în nordul Tulcei. Nu au existat pătrunderi în spațiul aerian național.

A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă
Alegeri locale 2025
A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă

Campania pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie a început sâmbătă la 0:00 și se încheie pe 6 decembrie la 7:00. AEP cere o campanie corectă și transparentă.

România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii
Stiri Economice
România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii

România negociază în această perioadă sumele pe care le va primi din viitorul buget al Uniunii Europene pentru următorii șase ani.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
I like IT
Ediția 28 - 2025

21:56

Alt Text!
Superspeed
S9E28

21:09

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 Noiembrie 2025

50:02

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 21 Noiembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28