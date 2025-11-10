Dua Lipa a făcut spectacol pe stadionul La Bombonera. Artista a atras toate privirile | GALERIE FOTO

Artista Dua Lipa a fost prezentă în marele derby al Argentinei. Cântăreața britanică se afla la Buenos Aires pentru turneul ei Radical Optimism, susținând două concerte în capitala Argentinei.

Ea a surprins fanii stând la categoria VIP și a rămas neutră, purtând tricoul alb, albastru și negru al naționalei Argentinei.

Totuși, mai târziu, o imagine distribuită pe rețelele de socializare o arată ținând un tricou al echipei Boca Juniors cu numele ei și numărul 10 pe spate.

Clubul a sărbătorit vizita ei, postând fotografia pe X împreună cu citatul artistei: „Eu? Iubesc energia, oamenii sunt perfecți.”

Postarea a continuat: „Dua Lipa alături de Román, fascinată de aceste culori.”

Însă și River Plate a publicat o imagine cu Dua ținând în mâini tricoul lor, zâmbitoare, demonstrând că simpatia ei era împărțită între cele două tabere.

În timpul concertelor sale din Buenos Aires, artista i-a cucerit pe fani purtând un costum argintiu strălucitor, cizme asortate și dresuri tip plasă.

Dua urmează acum să călătorească în Chile, unde va susține două concerte în această săptămână, înainte de a merge în Brazilia.

Turneul Radical Optimism se va încheia cu spectacole în Peru, Columbia și Mexic.

Apariția ei în Argentina are loc la scurt timp după ce a fost desemnată pe primul loc în topul anual Heat al celor mai bogați tineri sub 30 de ani, cu o avere estimată la 129 de milioane de lire sterline.

Ea l-a depășit detașat pe actorul din Spider-Man, Tom Holland, aflat pe locul doi cu 35,7 milioane de lire.

