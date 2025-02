Orizont sumbru pentru Kiev, după discuțiile de la Riad. Solicitările nenegociabile ale rușilor pentru pacea din Ucraina

Rușii, în schimb, au jucat tare și au formulat solicitări ne-negociabile. Cer ca NATO să dea în scris că renunță la invitarea Ucrainei. Mai mult, vor ca Ucraina să organizeze alegeri prezidențiale înainte de semnarea unui acord de pace.

Marco Rubio, secretar de stat al SUA: „Obiectivul nostru ultim este să punem capăt războiului într-un mod care e corect, durabil și acceptabil pentru toate părțile implicate”.

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe: „Cred ca discuția a fost utilă, nu doar că ne-am ascultat unii pe alții, dar am motive sa cred ca americanii ne înțeleg mai bine poziția. Am explicat azi că prezența unor trupe din țări membre NATO, dar sub un steag străin, de pildă sub steagul Uniunii Europene, sau sub un steag național, este în continuare un aspect inacceptabil pentru noi”.

Marco Rubio, secretar de stat al SUA: „Am convenit asupra a patru principii. În primul rând, ne vom însărcina echipele să restabilească rapid funcționalitatea misiunilor noastre diplomatice. Al doilea lucru agreat este să numim echipe la nivel înalt care să înceapă negocierile pentru încheierea conflictului din Ucraina. Al treilea punct este să inițiem eforturile, tot la nivel înalt, pentru a examina cooperarea geopolitică și economică, ca rezultat al încheierii războiului din Ucraina. Iar al patrulea lucru convenit este ca noi 5 (participanți la discuția de marți) să rămânem angajați în tot acest proces ca se ne asigurăm că progresează într-un mod productiv”.

Șeful diplomației americane Marco Rubio, consilierul pentru securitate națională Mike Waltz și emisarul special Steve Witkoff s-au întâlnit in hotelul Ritz-Carlton din Riad cu trimișii lui Vladimir Putin - ministrul de Externe, Serghei Lavrov și consilierul Yuri Ushakov - ambii cu vechi state în diplomația rusă. Înainte să înceapă efectiv discuțiile, în cele câteva zeci de secunde în care camerele de luat vederi au avut acces în încăpere, oficialii americani și ruși afișau mine grave, chiar crispate. Gazdele saudite au rămas doar pentru a face declarații de bun venit.

Discuțiile s-au încheiat după 4 ore și jumătate, în care au fost incluse o scurtă pauză și un dejun de lucru. Probabil după ce au raportat primele impresii la Washington, diplomații americani au apărut în fața presei, cu chipurile încruntate.

Mike Waltz: „Știm cu toții că realitatea de pe teren va impune discuții despre concesii teritoriale și garanții de securitate”.

Întrebat insistent ce spera sa obțină de la ruși, secretarul de stat s-a eschivat.

Marco Kinder: „Ca să pui capăt oricărui conflict trebuie ca ambele tabere să fie dispuse la concesii. Nu pre-negociem aici și acum încheierea conflictului. Asemenea lucruri se fac prin diplomație trudnică, în spatele ușilor închise și cer timp. La ce va duce demersul nostru depinde de cele două părți și de voința lor nu doar de a-si lua angajamente, ci și de a le pune în aplicare. Aceste aspecte vor fi testate în săptămânile următoare”.

Prieten de decenii cu Donald Trump, Steve Witkoff a avut deja săptămâna trecută o lungă discuție cu Vladimir Putin la Kremlin. El este considerat mana dreapta a președintelui american.

În ceea ce-l privește, ministrul rus de Externe a spus răspicat ca pentru Moscova condiția prealabilă a începerii negocierilor de pace este restabilirea completă a cooperării economice și financiare. Cu alte cuvinte, ridicarea sancțiunilor și sfârșitul ostracizării Rusiei.

Serghei Lavrov: „Am convenit ca, în paralel cu pregătirile destinate reglării conflictului cu Ucraina, să creăm condiții pentru reluarea și extinderea cooperării în multiple domenii. Am constatat un mare interes față de îndepărtarea barierelor artificial create în calea dezvoltării relațiilor economice reciproc avantajoase”.

Kirill Dmitriev, consilier rus: „În trecât fie spus, afacerile americane sunt cele care au pierdut 300 de miliarde de dolari retrăgând-se din Rusia”.

Dar rușii si-au formulat condițiile nu doar la Riad, ci și concomitent, de la Moscova, chiar pe mai multe voci.

Rusia vrea ca NATO să dezavueze oficial, în scris, promisiunea din 2008 de a acorda Ucrainei într-o zi calitatea de membru al alianței a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse, Maria Zaharova.

La summitul NATO de la Bucureşti, din 2-4 aprilie 2008, aliaţii a salutat aspiraţiile euro-atlantice ale Ucrainei şi Georgiei de apartenenţă la NATO, fără să formuleze totuși o invitaţie clară şi să ofere un calendar.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al presedinției ruse a declarat ca Moscova nu are nimic împotriva integrării Ucrainei in Uniunea Europeana, dar i-a reproșat din nou liderului de la Kiev că nu a organizat alegeri anul trecut.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin: „(Președintele) Putin a spus în mod repetat că, la nevoie, ar fi dispus sa negocieze cu Zelenski, în același timp însă, rămâne problema cadrului legal al oricărei înțelegeri, dat fiind că legitimitatea lui Zelenski este pusă sub semnul întrebării”.

De altfel, surse diplomatice citate de Fox New dezvăluie ca forțarea Ucrainei să organizeze noi alegeri prezidențiale ar putea fi parte esențială a unui acord de pace. Atât Statele Unite, cât și Rusia consideră că președintele ucrainean Volodimir Zelenski are șanse mici să fie reales.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: