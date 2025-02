Lavrov, după discuțiile de la Riad: „SUA încep să înţeleagă mai bine poziţia Rusiei”. Avertisment în privința Ucrainei

"Am motive să cred că americanii au început să înţeleagă mai bine poziţia noastră", a declarat Lavrov la o conferinţă de presă după ce delegaţia sa şi cea condusă de secretarul american de stat Marco Rubio au discutat patru ore şi jumătate la Riad, primul contact de acest fel între SUA şi Rusia de la lansarea invaziei ruse în Ucraina în urmă cu trei ani.

"Nu ne-am mulţumit doar să ne ascultăm, ne-am şi înţeles", a susţinut ministrul rus. "Interesele noastre naţionale nu vor coincide întotdeauna, dar atunci când nu coincid este foarte important să soluţionăm aceste divergenţe (...), să nu provocăm ciocniri militare", a continuat Lavrov.

El a asigurat că a observat "un interes puternic" la această întâlnire ruso-americană pentru "înlăturarea obstacolelor artificiale în calea dezvoltării cooperării economice reciproc avantajoase", referindu-se la sancţiunile impuse de Occident împotriva Rusiei după invadarea Ucrainei.

Moscova nu vrea trupe străine în Ucraina

Printre subiectele asupra cărora Moscova şi Washingtonul au căzut de acord deocamdată Lavrov a menţionat "înlăturarea obstacolelor" existente în funcţionarea misiunilor lor diplomatice din Rusia şi SUA, a căror activitate fost îngreunată în ultimii ani de expulzările reciproce de diplomaţi, de confiscarea unor proprietăţi şi de îngheţarea unor conturi bancare.

A fost convenit de asemenea crearea unui "proces de reglementare ucrainean", a cărui activitate va începe odată ce Moscova şi Washingtonul îşi vor desemna negociatorii, a adăugat ministrul rus.

El a avertizat însă din nou că Moscova se opune categoric desfăşurării unor trupe străine în Ucraina, indiferent că acestea ar fi trupe ale NATO sau ale UE, în timp ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski cere insistent trupe occidentale de menţinere a păcii în eventualitatea unui acord de încetare a focului.

"Am explicat astăzi că desfăşurarea unor trupe ale forţelor armate ale ţărilor NATO, dar sub alt steag, sub steagul Uniunii Europene sau sub steaguri naţionale, nu schimbă nimic. Acest lucru este desigur inacceptabil" pentru Rusia, a indicat Serghei Lavrov.

În fine, el a mai spus că la întâlnirea de la Riad s-a convenit ca Rusia şi SUA să "creeze condiţiile" pentru "reluarea completă şi extinderea cooperării" lor bilaterale.

Conform declaraţiilor date de oficialii americani şi ruşi participanţi la această reuniune, Statele Unite şi Rusia au convenit în principal stabilirea unui mecanism de consultări pentru a aborda elementele "iritante în relaţiile bilaterale", cu scopul normalizării acestor relaţii, şi să înceapă să lucreze la o modalitate de a pune capăt războiului în Ucraina, discuţiile asupra acestui conflict fiind încă într-un stadiu incipient.

De asemenea, aceiaşi oficiali au dat de înţeles că va mai dura până când preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump, vor avea un summit, deşi aceştia au fost de acord în convorbirea lor telefonică de săptămâna trecută să iniţieze negocieri pentru încheierea războiului din Ucraina.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: