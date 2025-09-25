Criza combustibililor din Rusia se agravează. Jumătate din benzinăriile din Crimeea ocupată au oprit vânzările de benzină

25-09-2025 | 13:10
Lukoil, Rusia
Aproximativ 50% dintre benzinăriile din Crimeea și Sevastopol, regiunile ucrainene ocupate de Rusia, nu mai vând benzină, din cauza întreruperilor în aprovizionarea cu combustibil, a anunțat pe 24 septembrie publicația rusă pro-guvernamentală Kommersant.

Cristian Matei

Informația, anunțată în 24 septembrie de publicația rusă pro-guvernamentală Kommersant și preluată de Kyiv Independent, citează date de monitorizare de la 17.000 de benzinării rusești.

Conform sursei citate, penuria a fost înregistrată și în alte regiuni, dar situația cea mai gravă era în peninsulă.

Districtul Federal Sudic, care, potrivit Rusiei, include Crimeea ocupată, este una dintre zonele cele mai afectate, cu peste 220 de benzinării – sau 14,2% din total – care au suspendat vânzarea de combustibil.

Între 28 iulie și 22 septembrie, numărul benzinăriilor care vindeau combustibil în Rusia a scăzut cu 2,6%, iar regiunile Rostov Oblast, Republica Mari El și Oblastul Autonom Evreiesc au înregistrat, de asemenea, scăderi de până la 14%.

Perturbarea survine în urma unei serii de atacuri cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești în luna august, care au afectat aprovizionarea și au forțat Moscova să reducă exporturile.

Potrivit Financial Times, atacurile ucrainene au vizat cel puțin 16 dintre cele 38 de rafinării de petrol din Rusia începând cu august 2025, reducând exporturile rusești de motorină la cel mai scăzut nivel din 2020.

Ucraina a îndemnat aliații occidentali să impună sancțiuni suplimentare asupra energiei rusești, argumentând că reducerea veniturilor Moscovei din petrol ar slăbi capacitatea acesteia de a finanța războiul.

Președintele SUA, Donald Trump, a presat în repetate rânduri Uniunea Europeană să oprească importurile de energie din Rusia, afirmând că măsurile mai dure ale SUA depind de reducerea dependenței Europei de Moscova.

Economia Rusiei continuă să se confrunte cu dificultăți, sub presiunea dublă a sancțiunilor și a cheltuielilor de război, fiind afectată de inflație ridicată, rate ale dobânzii aproape record și încetinirea creșterii economice.

Sursa: Kyiv Independent

Etichete: Rusia, benzinarie, crimeea, rafinarie,

Dată publicare: 25-09-2025 12:55

