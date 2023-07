Cel puțin două explozii s-au produs pe podul din Peninsula Crimeea. Traficul a fost oprit

Peninsula, anexată de Moscova în 2014, serveşte drept bază pentru forţele ruse, în special pentru trimiterea de întăriri şi întreţinerea echipamentelor. Deocamdată, nu au fost raportate victime.

Între timp, s-a dat undă verde pentru antrenarea piloților ucraineni pe avioane F-16.

Washingtonul a aprobat cererea europenilor și va face demersuri pentru ca instruirea să înceapă în următoarele săptămâni, a anunțat consilierul pe probleme de securitate al președintelui Joe Biden.

Antrenamente ar urma să aibă loc inclusiv la o baza aeriană din România.

Rușii pun presiune pe frontul estic

Forţele rusești atacă, de două zile, pe frontul estic, în direcţia Kupiansk din regiunea Harkov, a anuntat ministrul adjunct al Apărării de la Kiev.

"Suntem în defensivă. Sunt bătălii aprige, poziţiile ambelor părţi se schimbă dinamic de mai multe ori pe zi", a scris Hanna Maliar pe Telegram.

Lupte se dau și în jurul oraşului - ruină Bahmut, iar forţele ucrainene "înaintează treptat" de-a lungul flancului său sudic, ajutate de artilerie.

Yulia Kyrienko, corespondent 1+1 TV: ”Armata ucraineană nu poate avansa fără sprijinul artileriei. Acest obuzier a lucrat fără pauză în zona Horlivka pentru a distruge pozițiile inamice”.

Viacheslav Mykhailyk, ofițer ucrainean: ”Ai noștri au avansat un km în ultimele două zile. Încă avansăm, dar și inamicul atacă. Simțim asta”.

Putin: "Rusia are în stoc mai multe tipuri de muniție cu dispersie"

Situația pe front ar putea căpăta un ritm mai alert când armata ucraineană va începe să faca uz de controversatele bombe cu fragmentare, primite de la Statele Unite. Atunci, și Rusia va începe să folosească această muniție, deși actul a fi o „crimă”, potrivit declaratiei facute de Vladimir Putin in fata unui reporter rus.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: ”Federația Rusă are în stoc mai multe tipuri de muniție cu dispersie, dar nu am folosit-o până acum. Nu a fost nevoie să o folosim, deși am avut probleme cu stocurile. Noi nu am folosit-o, dar daca ei fac uz de ea, avem tot dreptul să răspundem la fel”.

Putin pare să fi "uitat" că armata rusă a lansat bombe cu dispersie în mai multe rânduri deasupra Harkovului, la începutul conflictului. Cel puțin trei cartiere rezidențiale din acest oraș au fost vizate de muniția considerată extrem de periculoasă pentru civili și scoasă în afara legii de peste 100 de țări.

Pe de altă parte, în aceeași intervenție televizată, președintele rus i-a ironizat pe liderii europeni, descriindu-i ca fiind total dependenți de Statele Unite. "Dacă li se spune mâine: Am decis să vă spânzurăm pe toţi, ei vor întreba un singur lucru, plecându-şi ochii: 'Putem să facem asta cu frânghii fabricate la nivel local?", a declarat Putin, citat de agenția de știri TASS.

Dată publicare: 17-07-2023 07:49