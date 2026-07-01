Partidul Verde, din opoziția parlamentară franceză, aduce acuzații apocaliptice guvernului, despre care susține că ascunde moartea a 9.000 de oameni, în condițiile în care valul de caniculă fără precedent din ultimele zile a ucis 10.000 de persoane, nu doar 1.000, după cum raportează autoritățile, scrie Hirado.

”Aceasta este o cifră falsă a pierderilor umane, este scandaloasă și lipsită de demnitate!”, a reacționat marți prim-ministrul francez Sébastien Lecornu, după ce Verzii au afirmat că numărul real al deceselor anunțate oficial în timpul valului de căldură este de 10 ori mai mare.

În altă ordine de idei, fracțiunea de opoziție Verzii și Socialiștii anunță inițierea unei moțiune de neîncredere împotriva guvernului lui Sébastien Lecornu.

Opoziția condamnă ”lipsa de pregătire a guvernului atât pentru valul de căldură care a fost deja resimțit, cât și, mai important, pentru cel care urmează”, a anunțat Cyrielle Chatelain, președinta grupării.

Sandrine Rousseau, o politiciană ecologistă care se exprimă de obicei cu o retorică de extremă stânga, a acuzat în special guvernul că ”a dărâmat întreaga rețea a societății civile”, în timp ce multe victime au murit în casele lor.

Într-o declarație pentru Sud Radio, Rousseau a declarat că valul de căldură care a atins apogeul în Franța săptămâna trecută a provocat 10.000 de decese. Deputatul verde a adăugat: „Vom vedea care sunt cifrele”, sugerând că guvernul ascunde datele deocamdată.

„Lecornu este prim-ministrul care este cel mai probabil să ne împingă către o economie și o societate de război: votează pentru încă 36 de miliarde pentru armată și pregătește spitalele pentru război”, a remarcat el.

Premierul Lecornu, de regulă foarte calm, a răbufnit la acuzațiile opoziției

”Valul de căldură durează de 10 zile și nu suntem capabili să gestionăm situația, aceasta este o adevărată incompetență”, a declarat deputatul verde, citat și de 20minutes.fr.

Prim-ministrul Sébastien Lecornu și-a exprimat marți nemulțumirea față de acuzațiile parlamentarilor verzi privind ”lipsa de pregătire” a statului pentru valul de căldură extremă, chiar înainte ca parlamentarii să anunțe că vor depune o moțiune de neîncredere la adresa guvernului său.

Sébastien Lecornu este de obicei un susținător al dialogului calm și al compromisului. Însă marți, 30 iunie, când prim-ministrul a fost chestionat de parlamentarii verzi cu privire la modul în care guvernul a gestionat valul de căldură, răbdarea sa a epuizat, a relatat Le Parisien.

Aruncând o privire sumbră către băncile de stânga, prim-ministrul și-a ridicat vocea: „Își fac rău singuri căutând o soluție pur politică la această problemă deosebit de gravă!”. El a considerat că Partidul Verde folosește „problemele ecologice” în scopuri politice.

Prim-ministrul s-a arătat revoltat cifra avansată de opoziție, despre care a spus că a fost repetată la televizor de unii parlamentari ai Partidului Verde, conform căreia valul de căldură a făcut 10.000 de victime.

„Acesta este un rezumat fals al pierderilor umane”, a subliniat el, „scandalos și lipsit de demnitate!”.

Deocamdată, conform estimărilor preliminare, există aproximativ 1.000 de decese, pe baza datelor de la autoritatea de sănătate publică a Franței, care în prezent ia însă în considerare doar certificatele de deces electronice.

Premierul Lecornu s-a confruntat cu 6 moțiuni de neîncredere de la preluarea mandatului, anul trecut

Tentativa de a răsturna guvernul minoritar al premierului Sébastien Lecornu este puțin probabil să aibă succes fără sprijinul altor partide de opoziție, cum ar fi partidul conservator Adunarea Națională sau socialiștii, mai centriști.

Partidul Socialist Francez, de centru, care a consolidat în mare parte poziția președintelui Emmanuel Macron prin acțiunile sale - și care nu este reprezentat în facțiunea de extremă stânga a Verzilor și Socialiștilor - nu a susținut niciuna dintre cele șase moțiuni de neîncredere împotriva lui Lecornu de când a devenit prim-ministru anul trecut.

Cu toate acestea, prim-ministrul și echipa sa s-au confruntat cu critici aspre pentru prestația lor, în timp ce se pregăteau pentru o căldură atât de extremă încât Franța continentală a înregistrat cea mai ridicată temperatură medie zilnică din istorie, timp de trei zile consecutive.



