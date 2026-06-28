„Începând cu 24 iunie, au fost înregistrate aproximativ 1.000 de decese suplimentare (date provizorii, neconsolidate), comparativ cu numărul de decese înregistrat în lunile precedente”, a transmis duminică Agenția Națională de Sănătate din Franța, într-un comunicat, relatează POLITICO.

„Această creștere a fost mai pronunțată în regiunile aflate sub cod roșu în ultimele zile”, a continuat agenția, referindu-se la cel mai înalt nivel de alertă pentru valurile de căldură.

Duminică, cea mai mare parte a Franței nu se mai afla sub cod roșu, după mai bine de o săptămână de temperaturi caniculare, inclusiv mai multe zile și nopți în care au fost doborâte recorduri de temperatură. Temperaturile ridicate se deplasează acum spre est. Oamenii de știință afirmă că acest val de căldură — cel mai sever înregistrat vreodată în Europa de Vest — nu ar fi fost posibil fără încălzirea planetei provocată de activitățile umane, în special prin arderea combustibililor fosili.

Cercetătorii spanioli atribuie deja peste 210 decese acestui episod de caniculă, iar numărul este de așteptat să crească.

În Franța, mai multe evenimente au fost anulate sau amânate în weekend, printre care festivalul Pride și festivalul de muzică Solidays, pentru a evita suprasolicitarea spitalelor, care funcționează deja aproape de limita capacității, în special în regiunea Parisului.

„Creșterea numărului de decese se observă în toate grupele de vârstă, ceea ce subliniază faptul că efectele valurilor de căldură pot afecta întreaga populație. Cu toate acestea, 85% dintre decesele înregistrate au fost în rândul persoanelor cu vârsta de 65 de ani și peste”,a transmis duminică Agenția Națională de Sănătate din Franța, într-un comunicat.

Valul de căldură a devenit și un subiect important în dezbaterea politică, cu mai puțin de un an înaintea alegerilor prezidențiale.

Unele școli au fost nevoite să se închidă, iar transportul public a fost afectat, ceea ce a ridicat semne de întrebare cu privire la gradul de pregătire al statului francez pentru valurile de căldură extreme, care, potrivit climatologilor, vor deveni mai intense, mai frecvente și de mai lungă durată.