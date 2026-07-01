Ședința a fost determinată de prognozele Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) privind un episod de vreme severă, care combină caniculă, instabilitate atmosferică accentuată, vijelii și ploi torențiale, precum și de avertizările Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).

Potrivit autorităților, România se confruntă în aceste zile cu temperaturi extreme și disconfort termic ridicat, dar și cu fenomene de instabilitate atmosferică puternică, inclusiv rafale de vânt de până la peste 100 km/h, grindină și averse torențiale.

Secretarul de stat Raul Pop, care a condus ședința CMSU, a avertizat că este vorba despre un cumul de fenomene periculoase și a recomandat populației să respecte cu strictețe avertizările oficiale și să evite expunerea la risc, mai ales în zonele afectate.

Oficialul a atras atenția și asupra riscurilor pentru persoanele aflate în zone turistice sau în campinguri, unde creșterile de nivel ale apelor pot fi rapide în timpul ploilor torențiale.

Situația în Capitală

În ceea ce privește situația din Capitală, ANM a raportat un episod convectiv sever în ziua precedentă, cu acumulări importante de precipitații. În zona București-Băneasa s-au înregistrat 88 l/mp în 24 de ore, un record pentru ultimii ani.

Specialiștii Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR) au transmis că toate structurile din subordine monitorizează evoluția fenomenelor hidrologice, existând risc de creșteri rapide de debite pe râurile mici. Gradul de umplere al acumulărilor este în prezent de 76%.

Cod galben și portocaliu în țară de caniculă și instabilitate atmosferică

Pentru 1 iulie sunt în vigoare avertizări cod galben și portocaliu de caniculă în mai multe regiuni ale țării, cu temperaturi ce pot ajunge până la 37°C și un indice temperatură-umezeală (ITU) peste pragul critic de 80 de unități.

În același timp, între 1 iulie, ora 10:00, și 2 iulie, ora 10:00, sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a țării, cu averse torențiale, descărcări electrice, vijelii, rafale de vânt de până la 70–80 km/h, izolat peste 80 km/h, și grindină.

În intervalul 1 iulie, ora 15:00 – 2 iulie, ora 06:00, un cod portocaliu vizează mai multe regiuni, unde sunt așteptate vijelii puternice, cu rafale de până la 100 km/h, ploi torențiale și grindină de dimensiuni medii și mari.

Pentru 2 iulie rămân în vigoare noi avertizări de caniculă în nordul și centrul țării, precum și instabilitate atmosferică pe întreg teritoriul până în dimineața zilei de 3 iulie.

INHGA a emis, de asemenea, o avertizare hidrologică valabilă între 1 iulie, ora 12:00, și 2 iulie, ora 12:00, privind posibile viituri rapide, scurgeri pe versanți și creșteri de debite pe mai multe râuri din țară, cu risc de inundații locale.

Autoritățile au dispus monitorizarea permanentă a situației, pregătirea intervențiilor în zonele cu risc și informarea continuă a populației. Ministerul Mediului recomandă cetățenilor să urmărească avertizările oficiale, să evite deplasările în perioadele cu fenomene extreme și să respecte indicațiile autorităților locale.