Codul roșu de caniculă s-a extins. Până când vom fi sub asediul căldurii extreme | HARTĂ

ANM a emis noi avertizări de vreme extremă, valabile marți, 30 iunie. Cea mai mare parte a țării se va afla sub cod roșu de caniculă, în timp ce mai multe județe vor fi afectate de furtuni puternice, vijelii și grindină.

Cod roșu de caniculă în cea mai mare parte a țării Avertizarea de cod roșu este valabilă în intervalul 30 iunie, ora 10 – 1 iulie, ora 10 și vizează regiunile Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și Muntenia. Meteorologii anunță temperaturi maxime cuprinse între 35 și 41 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în Banat și Crișana. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Nici nopțile nu vor aduce răcoare. Minimele vor fi cuprinse, în general, între 17 și 24 de grade, ceea ce înseamnă nopți tropicale în majoritatea zonelor afectate. Dobrogea se află sub cod portocaliu de caniculă, valabil în același interval, 30 iunie, ora 10 – 1 iulie, ora 10. Citește și Încă o zi cu peste 40 de grade în România. Cod roşu şi Cod portocaliu de caniculă extremă, extinse Valul de căldură se va menține intens, iar disconfortul termic va fi accentuat. Temperaturile maxime vor ajunge la 30-31 de grade pe litoral și în Delta Dunării și la 37-38 de grade în partea continentală a regiunii. Minimele nocturne vor fi cuprinse între 22 și 25 de grade, caracterizând o nouă noapte tropicală.

Cod galben de furtuni în jumătate de țară Pe lângă caniculă, ANM a emis și un cod galben de instabilitate atmosferică, valabil marți, între orele 12:00 și 23:00, pentru zona montană, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și jumătatea de nord a Munteniei și Olteniei. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 km/h, izolat de peste 80 km/h, precum și grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametre între 1 și 4 centimetri. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar pe arii restrânse vor depăși 30-40 l/mp. Meteorologii precizează că fenomene de instabilitate atmosferică vor apărea izolat și în restul țării, iar în cursul nopții de marți spre miercuri și în regiunile sudice. Vijelii puternice sub cod portocaliu Tot marți, în intervalul 14:00 – 20:00, intră în vigoare un cod portocaliu de furtuni pentru județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Mureș și Harghita, precum și local în zona montană. În aceste zone sunt prognozate vijelii puternice, cu rafale de 70-90 km/h, grindină de dimensiuni medii, cu diametre între 2 și 4 centimetri, și averse torențiale. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor ajunge la 25-40 l/mp, iar izolat vor depăși 50 l/mp. Meteorologii recomandă populației să urmărească actualizările avertizărilor și să evite deplasările în timpul fenomenelor meteorologice severe.

Vremea în București Meteorologii anunță că valul de căldură intens va persista în Capitală pe parcursul zilei de marți, 30 iunie. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime cuprinse între 21 și 23 de grade. Cerul va fi predominant senin în prima parte a intervalului, însă după-amiaza și în timpul nopții cresc șansele de înnorări accentuate, intensificări ale vântului, vijelii cu rafale de 40–50 km/h și averse slabe, de 1–5 litri pe metru pătrat. Temperatura maximă, estimată la 38–39 de grade, va fi comparabilă cu recordul absolut al lunii iunie pentru București. De miercuri vremea se schimbă radical În intervalul 1 iulie, ora 10:00 – 2 iulie, ora 10:00, vremea va deveni instabilă. Sunt prognozate perioade cu înnorări accentuate, averse torențiale, în general de 10–20 l/mp, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului, posibil vijelii cu rafale de aproximativ 50 km/h și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul de 1–4 cm. Totodată, temperaturile vor scădea semnificativ. Maxima nu va mai depăși 31 de grade, iar minima va coborî la 17–19 grade. Cod Roșu urmat de Cod Galben ANM precizează că pentru municipiul București este în vigoare un Cod Roșu pentru temperaturi extreme, noapte tropicală și disconfort termic deosebit de accentuat până pe 1 iulie, la ora 10:00. Ulterior, în intervalul 1 iulie, ora 12:00 – 2 iulie, ora 10:00, va intra în vigoare un Cod Galben de instabilitate atmosferică, care vizează averse însemnate cantitativ și manifestări specifice furtunilor. Meteorologii atrag atenția că prognoza poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor, inclusiv prin emiterea unor avertizări de tip nowcasting pentru fenomene severe imediate.

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