Conform unui comunicat al platformei de comerţ online, cele mai mari creşteri au fost înregistrate de protecţiile solare pentru geamurile locuinţelor, categorie în care comenzile s-au triplat faţă de aceeaşi perioadă din 2025.

Aparatele de aer condiţionat au rămas una dintre cele mai căutate soluţii pentru combaterea caniculei, cu o creştere de 26% faţă de anul trecut. Cele mai comandate modele sunt din clasa energetică A++, iar segmentul de 9.000-12.000 BTU concentrează cele mai multe comenzi, fiind soluţia recomandată pentru apartamentele de dimensiuni medii.

Şi comenzile de ventilatoare au înregistrat o evoluţie puternică în perioada analizată, fiind cu 69% mai mari decât în aceeaşi săptămână din 2025, pe fondul temperaturilor ridicate şi al avertizărilor meteorologice privind primul episod de caniculă extremă al verii.

„În perioadele de caniculă observăm că oamenii caută produse care pot fi livrate rapid, dar vedem, totodată, un interes crescut pentru produse eficiente energetic. Investiţia iniţială este analizată şi prin prisma costurilor de utilizare pe termen lung", a declarat Răzvan Acsente, CMO eMAG România, Bulgaria şi Ungaria, citat în comunicat.

În acelaşi timp, interesul pentru amenajarea spaţiilor exterioare s-a menţinut ridicat şi în această perioadă. Comenzile pentru umbrele de grădină şi pavilioane au crescut cu 25% faţă de aceeaşi perioadă din 2025, iar cele pentru piscine cu 24%.

Potrivit sursei citate, cele mai multe comenzi au fost plasate din Bucureşti, Cluj, Ilfov, Timiş şi Prahova.