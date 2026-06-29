Evenimentul a avut loc pe fondul unui val de căldură mortal, care a doborât recorduri, cu temperaturi de peste 40 °C înregistrate în multe regiuni ale țării, scrie Independent.

Au fost înregistrate peste 1.000 de decese în plus pe durata valului de căldură, pe care Organizația Mondială a Sănătății l-a descris drept cel mai grav din istoria Europei.

Agenția franceză de sănătate publică a declarat că se așteaptă ca rata mortalității să crească pe măsură ce vor fi publicate mai multe informații despre decesele survenite în centrele de îngrijire și în instituțiile de îngrijire rezidențială.