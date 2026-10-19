Organizația a anunțat luni că va reduce numărul beneficiarilor de ajutoare de la 1,6 milioane la 1,1 milioane de persoane, ceea ce înseamnă că aproximativ 500.000 de oameni vor rămâne fără sprijin, potrivit DW.

PAM se confruntă cu o lipsă severă de finanțare. „Programul Alimentar Mondial nu mai dispune de fonduri suficiente pentru a menține acest nivel de sprijin”, a transmis organizația.

Ce ajutoare vor fi reduse în Gaza

Pe lângă excluderea a aproximativ 500.000 de beneficiari, PAM va lua și alte măsuri:

Rațiile alimentare vor fi reduse la jumătate.

Ajutorul financiar acordat unui număr de aproximativ 75.000 de familii va fi eliminat.

Numărul porțiilor de mâncare caldă oferite persoanelor care nu au posibilitatea să gătească va scădea de la 250.000 la 150.000.

Potrivit PAM, aproximativ 1,4 milioane de persoane din Gaza se confruntă cu niveluri de criză ale insecurității alimentare, iar 200.000 de oameni trăiesc în condiții de urgență.

Deși anul trecut a intrat în vigoare un acord de încetare a focului mediat de Statele Unite, atacurile israeliene au continuat, iar accesul ajutoarelor umanitare a rămas restricționat. Progresele în direcția încheierii definitive a conflictului sunt limitate.

„A trecut un an de la încheierea acordului de încetare a focului. Cu toate acestea, viața aici este în continuare extrem de dificilă. Nu există adăposturi adecvate, servicii de bază, siguranță sau securitate”, a declarat pentru Reuters, în Gaza, Carl Skau, directorul executiv interimar al Programului Alimentar Mondial.

„Aceste reduceri au loc chiar în momentul în care ne pregătim pentru a patra iarnă. Am trecut prin iernile de aici și sunt extrem de grele”, a adăugat acesta.

PAM are nevoie urgentă de 450 de milioane de dolari

Programul Alimentar Mondial are nevoie urgentă de 450 de milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 400 de milioane de euro, pentru a-și finanța operațiunile esențiale din Fâșia Gaza și Cisiordania în următoarele șase luni.

„Le transmitem acum tuturor că nu este momentul să întoarcă privirea. Este momentul să intensifice sprijinul, să protejeze progresele realizate și să contribuie la demararea redresării”, a declarat Carl Skau.

La începutul lunii septembrie, PAM anunțase deja reduceri ale ajutoarelor acordate în Cisiordania, invocând lipsa fondurilor și diminuarea disponibilității donatorilor de a continua finanțarea.

În schimb, COGAT, autoritatea israeliană responsabilă de coordonarea activităților guvernamentale în teritoriile palestiniene, susține că volumul ajutoarelor care intră în Fâșia Gaza depășește cererea de alimente și afirmă că în regiune nu există o situație de insecuritate alimentară acută.