Tom Fletcher consideră că situația rezultată în urma cutremurelor din Venezuela necesită „un efort colectiv masiv” pentru a ajuta această țară, informează AFP, preluat de Agerpres.

„Suntem pe deplin mobilizați pentru a susține populația din Venezuela (...). Următoarele zile vor necesita un efort colectiv masiv pentru a sprijini răspunsul dirijat de Guvern și pentru a ajuta comunitățile afectate”, a declarat într-un comunicat Tom Fletcher, subsecretar general pentru chestiuni umanitare și coordonator pentru ajutor de urgență în cadrul ONU.

La fața locului, Biroul ONU pentru chestiuni umanitare (OCHA) „coordonează desfășurarea rapidă” a echipelor de căutare și de salvare în mediul urban. „Am decis să trimit, de asemenea, o echipă de intervenție rapidă pentru a sprijini personalul OCHA în țară”, a adăugat el.

„Chiar și înainte de aceste seisme, aproape 8 milioane de persoane din Venezuela aveau nevoie de ajutor umanitar. Această catastrofă riscă să agraveze vulnerabilități deja existente”, a avertizat Tom Fletcher.

El consideră că „un sprijin internațional durabil pentru organizațiile umanitare care intervin pe teren este esențial și urgent”.