„Sunt foarte încrezător, am încredere mare în potențialul echipei și sperăm împreună să facem niște meciuri foarte bune. Chiar dacă jucăm patru meciuri, trebuie să ne adaptăm la tot acest program care este. Din punctul meu de vedere, e bine și trebuie să profit de acest lucru, pentru că sunt un număr destul de mare de zile în care voi sta cu ei împreună, o să ne cunoaștem foarte bine. Ei pe mine, eu pe ei, potrivit News.ro.

Obiectivul este foarte clar, acela de a încerca să câștigăm meciurile, că jucăm afară sau jucăm acasă. Când întâlnim Suedia sau Bosnia sau Polonia, echipe foarte bune, clar că trebuie să avem o mentalitate foarte bună și în care să încercăm să câștigăm. Nu va fi ușor.

Suntem într-un proces în care vrem să creștem de la meci la meci și trebuie să ajungem la un moment dat în timp la un lucru în care să dominăm, să controlăm și să ne impunem ritmul și intensitatea jocului, să putem să facem acest lucru. E un proces de durată, dar eu sper în fiecare meci să facem progrese”, a spus Hagi.

El a precizat că are destul de mulți jucători la dispoziție. „N-am mai dat lista de străini și români, am dat-o toată împreună, pentru că așa trebuie să fie. Din momentul acesta trebuie să știm că echipa națională e împreună, toți împreună într-o singură direcție și să avem o singură mentalitate, aceea de a încerca să devenim cei mai buni.

Am încredere totală în toți care vin. Oricând fiecare poate să apară, să intre, să facă, o să încerc să folosesc chiar tot grupul care o să fie cu mine. Sunt patru meciuri, avem timp. La un meci poate să fie unii, la un meci celălalt, ceilalți.

Sunt patru meciuri și trebuie să fim competitivi, trebuie să arătăm cel puțin fizic, să arătăm foarte bine și să putem să mergem. 100% că putem, cum să nu? 100%. Sunt convins că vom face treabă bună”.

Întrebat care ar fi numărul minim de puncte care l-ar mulțumi la cele patru meciuri, el a răspuns: „12. Trebuie să câștigăm. Aceasta e mentalitatea. Deci după aceea, ce o să facem, vom vedea. Dar e clar că obiectivul nostru numărul unu e să mergem să câștigăm. Oriunde. Trebuie să mergem să câștigăm. Asta e direcția, din punctul meu de vedere, ca să ajungem să avem o mentalitate de învingător, așa cum aveam noi pe timpul nostru. Și în direcția asta o să mergem. România trebuie să construiască la echipa națională sau la loturile naționale o mentalitate de învingător”.

Hagi a precizat că fiul său Ianis este „la fel ca toți ceilalți”. „El face parte din grupul acela, grupul de experiență, un jucător care are experiență internațională la nivelul cel mai mare, a jucat pentru echipa națională, experiență internațională, așa cum au și ceilalți băieți, veți vedea vineri lista care o să fie și dacă e în lista asta, înseamnă că avem încredere în el și în toți cei care sunt pe listă că ne pot ajuta, că ne pot face să câștigăm meciurile”.

Finala Ligii Europa la București în 2028

Hagi consideră că ar fi extraordinar ca o echipă din România să joace finala Ligii Europa la București în 2028.

„Ar fi extraordinar. Ar fi extraordinar să avem acest lucru, dar important e că România a câștigat lucrul ăsta (n.r. – organizarea finalei). E un lucru benefic pentru noi din toate punctele de vedere, atât ca imagine, după aceea și fotbalistic. Eu cred că sunt foarte multe avantaje, pentru că echipele românești ar putea să spere la acest lucru și să încerce”.

Comitetul Executiv al UEFA a desemnat, marți, Bucureștiul și Arena Națională, gazde oficiale pentru Finala UEFA Europa League din 2028.

Meciurile tricolorilor în septembrie și octombrie

La finalul săptămânii, tricolorii se vor reuni sub comanda noului selecționer Gheorghe Hagi pentru a pregăti primele meciuri din Liga Națiunilor.

Vineri, 25 septembrie: Suedia – România (Strawberry Arena) BILETE AICI

(Strawberry Arena) Luni, 28 septembrie: România – Bosnia și Herțegovina (Arena Națională) FĂRĂ SPECTATORI

(Arena Națională) Vineri, 2 octombrie: Polonia – România (Stadion Narodowy) BILETE AICI

(Stadion Narodowy) Luni, 5 octombrie: România – Suedia (Arena Națională) BILETE AICI

Lot preliminar extins anunțat de Hagi la 6 septembrie

Cei 48 de jucători de pe lista convocărilor preliminare sunt următorii:

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 25/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 1/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Andrei MĂRGINEAN (Dinamo, 0/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Constantin GRAMENI (FC Rapid 1923, 0/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), David MICULESCU (FCSB, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 6/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 45/6), Alexandru MUSI (Dinamo, 0/0).