Potrivit IPJ Argeş, poliţişti ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti, împreună cu procurori de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Piteşti, au documentat activitatea infracţională a unui bărbat (agent de poliţie), de 34 de ani, cercetat pentru trafic de persoane şi proxenetism, scrie News.ro.

Polițistul lua o parte din banii victimei

Probele au indicat că, în cursul anului 2023, prin inducere în eroare, folosind metoda «loverboy», bărbatul ar fi recrutat, în scopul exploatării sexuale, o persoană vătămată, pe care ar fi obligat-o să practice prostituţia pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii, dar şi în România.

De asemenea, pe parcursul mai multor luni (ianuarie – mai 2026), bărbatul ar fi înlesnit victimei practicarea prostituţiei pe teritoriul României, acesta achitând diverse sume de bani pentru postarea anunţurilor prin care persoana vătămată şi-ar fi oferit serviciile sexuale.

Anchetatorii au stabilit că o parte importantă din sumele de bani provenite din activitatea infracţională ar fi fost însuşite de către poliţist.

„Pe parcursul a patru percheziţii domiciliare efectuate, în cursul zilei de marţi, au fost descoperite şi ridicate sume de bani în lei şi euro, precum şi diverse bunuri şi înscrisuri cu valoare probatorie”, precizează sursa citată.

La data de 15 septembrie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti au dispus reţinerea bărbatului de 34 de ani, iar miercuri a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Argeş cu propunere de arestare preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care faptele au fost săvârşite şi luarea măsurilor legale care se impun.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş precizează că se delimitează ferm de orice comportamente sau acţiuni necorespunzătoare, care aduc atingere valorilor instituţiei şi nu sunt în concordanţă cu legea.

„Indiferent de calitatea persoanei care încalcă prevederile legale, se vor lua toate măsurile prevăzute de lege”, adaugă sursa citată.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor criminalişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş şi jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş.