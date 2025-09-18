Un fost pastor al unei biserici din SUA ar fi abuzat sexual copii în București. „O cameră de tortură într-o închisoare”

18-09-2025 | 12:51
politie sua
Un fost pastor al unei biserici din Riverside, California, este acuzat că ar fi abuzat sexual și traficat copii timp de mai mulți ani, într-un adăpost pe care îl administra în București, scrie Associated Press.

Mihaela Ivăncică

Acuzațiile au fost formulate în două procese depuse marți, la Curtea Districtuală din California, de doi bărbați români: Marian Barbu (33 de ani) și Mihai-Constantin Petcu (40 de ani).

Cei doi susțin că Paul Havsgaard — fost pastor și misionar al bisericii Harvest Christian Fellowship — i-a supus pe ei și pe zeci de alți copii unor abuzuri grave, timp de opt ani. În procese sunt vizați și fondatorul bisericii, pastorul Greg Laurie — evanghelist și autor cunoscut în SUA — alături de alți lideri religioși, fiind acuzați că nu au intervenit pentru a opri abuzurile, deși ar fi existat semnale de alarmă.

Potrivit plângerilor, Havsgaard ar fi atras copii de pe străzile Bucureștiului cu promisiuni de hrană și educație, apoi i-ar fi exploatat sexual.

„Cei doi reclamanți sunt răniți, furioși și încă suferă de PTSD (tulburare de stres post-traumatic și dificultăți sociale”, a declarat avocatul lor, Jef McAllister, din Londra.

Declarațiile victimelor și reacția bisericii

Associated Press menționează că, de regulă, nu publică numele victimelor unor agresiuni sexuale, cu excepția cazurilor în care acestea aleg să se identifice public, cum este cazul lui Barbu și Petcu.

Biserica nu a oferit date de contact pentru Paul Havsgaard, iar Associated Press nu a reușit să-l localizeze prin canalele disponibile. Într-un comunicat, Harvest Christian Fellowship s-a declarat „șocată” de acuzații, dar a respins responsabilitatea instituțională, spunând că răspunderea aparține exclusiv lui Havsgaard.

„Acest proces greșit vizează în mod eronat Harvest Riverside și pe pastorul nostru, ca formă de extorcare financiară. Nu caută adevărul și nu are scopul de a opri presupusul abuzator”, se arată în comunicatul bisericii.

Semnale ignorate

Conform documentelor din proces, liderii bisericii, inclusiv pastorul Greg Laurie, ar fi ignorat semnalele de abuzuri venite din partea donatorilor, vizitatorilor și altor martori. Plângerile susțin că, în ciuda acestor avertismente, biserica i-ar fi virat lui Havsgaard 17.000 de dolari lunar în contul personal, iar supravegherea activității sale ar fi fost minimă.

Mai mult, Havsgaard ar fi revenit periodic în California, însoțit de copii despre care reclamanții spun că fuseseră abuzați, pentru a strânge fonduri în numele programului de „reabilitare a copiilor străzii din România”.

Reprezentanții Harvest au confirmat că l-au sprijinit financiar pe Havsgaard „pentru o perioadă de timp”, așa cum au făcut cu alți misionari din întreaga lume, dar susțin că „majoritatea afirmațiilor din plângeri sunt complet false, unele fiind clar defăimătoare.”

De asemenea, biserica afirmă că a raportat acuzațiile autorităților și că a încercat să coopereze cu reclamanții, însă aceștia și avocatul lor ar fi refuzat colaborarea cu autoritățile americane.

Descrierea abuzurilor: „Ca o cameră de tortură într-o închisoare”

În plângerea sa, Marian Barbu descrie viața în adăpostul condus de Havsgaard ca fiind „o cameră de tortură într-o închisoare”. El susține că pastorul apărea frecvent în baie când băieții erau dezbrăcați sau făceau duș, îi privea sau se masturba în prezența lor.

Barbu și Petcu îl mai acuză pe Havsgaard că ar fi obligat băieți mai mari să presteze servicii sexuale, fie prin videochat, fie în băi publice, din care el lua un comision.

Procesul descrie și alte forme de abuz fizic și psihologic: copii forțați să îngenuncheze pe coji de nucă, legați de paturi sau calorifere. În timpul agresiunilor, Havsgaard le-ar fi spus copiilor: „Știu ce vrea Dumnezeu; ceea ce vreau eu, vrea și Dumnezeu.”

Avocatul McAllister a declarat că, în perioada următoare, intenționează să depună alte cel puțin 20 de plângeri din partea altor persoane care susțin că au fost abuzate în același adăpost.

„Unii dintre acești tineri sunt încă analfabeți, deși ar fi trebuit să primească educație în acel centru. Au probleme serioase de încredere și se sprijină între ei”, a declarat avocatul.

Majoritatea trăiesc în condiții de sărăcie și caută nu doar sprijin financiar, ci și recunoașterea suferinței lor.

„Au avut o viață extrem de dificilă. Ar fi foarte important pentru ei să simtă că sunt ascultați și că nedreptățile suferite sunt, în sfârșit, recunoscute”, a spus McAllister.

Sursa: AP

Etichete: SUA, agresiune sexuala, pastor

Dată publicare: 18-09-2025 12:07

