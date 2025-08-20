Ministrul apărării israelian aprobă planul de ocupare a oraşului Gaza şi mobilizează 60.000 de rezervişti

20-08-2025 | 10:34
Israel Katz
AFP

Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a aprobat planul de ocupare a oraşului Gaza de către armată şi a ordonat mobilizarea a 60.000 de rezervişti pentru a participa la operaţiune, a anunţat miercuri ministerul său, relatează AFP şi EFE.

Ioana Andreescu

Ministrul Israel Katz "a aprobat planul de atac al armatei israeliene asupra oraşului Gaza", cel mai mare oraş din teritoriul palestinian, situat în nordul teritoriului, a declarat ministerul pentru AFP.

Katz "a aprobat, de asemenea, emiterea ordinelor de mobilizare pentru rezerviştii necesari pentru îndeplinirea misiunii", care numără circa 60.000 de persoane.

Ministrul israelian a aprobat şi "pregătirile umanitare pentru evacuarea" populaţiei din oraşul Gaza.

Israelul a anunţat la începutul lunii august că se pregăteşte să preia controlul asupra oraşului Gaza şi a taberelor de refugiaţi din apropiere, cu scopul declarat de a învinge Hamas şi de a elibera ostaticii răpiţi în timpul atacului grupării islamiste palestiniene din 7 octombrie 2023, care a declanşat războiul din Fâşia Gaza.

Premierul Benjamin Netanyahu a anunţat la sfârşitul săptămânii trecute că a adoptat noul plan, aprobat de cabinetul său de securitate, pentru această nouă faza de operaţiuni în Fâşia Gaza.

Sursa: Agerpres

