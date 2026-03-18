Un procent de 58% din aceste decese se concentrează în Africa, iar 25% în subcontinentul indian, conform unui studiu în care se evidenţiază că mortalitatea infantilă a fost redusă cu mai mult de jumătate la nivel global din anul 2000, deşi ritmul de reducere a încetinit cu peste 60% din 2015, informează EFE.

"Lumea a realizat progrese notabile în salvarea vieţilor copiilor, dar mulţi continuă să moară din cauze ce pot fi evitate", a apreciat, la publicarea raportului, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Copiii din zone de conflict, cei mai vulnerabili

Expertul etiopian a amintit, de asemenea, că acei copii care trăiesc în conflicte şi crize au aproape de trei ori mai multe şanse să moară înainte de a împlini cinci ani.

Principalele cauze de deces la nou-născuţi sunt complicaţiile cauzate de naşterile premature (36% din cazuri), complicaţii la naşterile normale (21%), însă şi infecţiile au ocupat un loc important.

După prima lună de viaţă, malaria a rămas principala cauză de deces (17%), în special în zonele endemice din Africa subsahariană, ţări precum Ciad, Republica Democrată Congo, Niger şi Nigeria fiind printre cele mai afectate.

Malnutriția, o cauză indirectă majoră

Studiul a subliniat, de asemenea, că peste 100.000 de copii cu vârsta sub cinci ani au decedat din cauza malnutriţiei acute severe, deşi a avertizat că lipsa hranei ar fi putut fi, de asemenea, o cauză indirectă a multor alte decese, deoarece malnutriţia slăbeşte sistemul imunitar al copiilor şi îi face mai vulnerabili la infecţii.

Pe de altă parte, aproximativ 2,1 milioane de copii, adolescenţi şi tineri cu vârste cuprinse între 5 şi 24 de ani au murit în 2024, bolile infecţioase şi accidentele fiind principalele cauze în rândul copiilor mai mici din această categorie de vârstă.

Cu toate acestea, a subliniat studiul, riscurile se schimbă în adolescenţă, sinuciderea fiind principala cauză de deces în rândul fetelor de 15 - 19 ani, iar accidentele de circulaţie în rândul băieţilor.

Cercetătorii au concluzionat că este necesar să se crească investiţiile în sănătatea copiilor pentru a reduce milioane de decese care, în majoritatea cazurilor, pot fi evitate. Acestea ar include mai multe intervenţii cu eficienţă dovedită şi cost redus, precum vaccinările, tratarea malnutriţiei şi îngrijirea calificată la naştere.