OMS avertizează asupra reapariţiei rujeolei la nivel global: „Dacă fiecare copil este vaccinat, pot fi salvate vieți”

29-11-2025 | 14:01
Rujeola
Rujeola, o boală care poate fi prevenită prin vaccinare, revine îngrijorător în multe regiuni ale lumii, inclusiv în Europa, pe măsură ce tot mai mulţi copii rămân nevaccinaţi.

Claudia Alionescu

Specialiştii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) avertizează că tendinţa globală de reducere a vaccinării permite reapariţia unor focare care păreau controlate.

Conform unui raport recent al OMS, în 2024 cazurile de rujeolă au crescut cu 47% în Europa şi Asia Centrală, o evoluţie pusă în principal pe seama scăderii acoperirii vaccinale. Această situaţie se înscrie într-un context global în care progresele obţinute în ultimele două decenii în combaterea infecţiei încep să dispară.

La nivel mondial, aproximativ 95.000 de persoane - majoritatea copii sub cinci ani - au murit de rujeolă în 2024.

Deşi cifra este mult mai mică decât cele 780.000 de decese înregistrate în anul 2000, OMS subliniază că orice deces provocat de o boală ce poate fi prevenită cu un vaccin eficient şi ieftin este „inacceptabil”. Organizaţia estimează că vaccinarea împotriva rujeolei a salvat aproape 59 de milioane de vieţi de la începutul secolului.

rujeola
România, focar european de rujeolă: opt decese și 13.000 de cazuri într-un an. Rata vaccinării, 62%

Totuşi, infecţiile cresc din nou. În 2024, au fost raportate aproximativ 11 milioane de îmbolnăviri la nivel global, cu aproape 800.000 mai multe decât înaintea pandemiei.

În Europa şi Asia Centrală, numărul cazurilor a depăşit 120.000, cel mai ridicat nivel din ultimele peste două decenii. În total, anul trecut s-au înregistrat focare majore în 59 de ţări, de aproape trei ori mai multe decât în 2021.

„Rujeola este cel mai contagios virus din lume, iar aceste date arată încă o dată cât de rapid poate profita de orice breşă în protecţia colectivă”, a declarat directorul OMS, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Organizaţia indică scăderea vaccinării drept principal factor al reapariţiei focarelor: pentru a preveni transmiterea este necesar ca cel puţin 95% din populaţie să fie vaccinată.

Datele OMS arată că anul trecut 84% dintre copii au primit prima doză de vaccin, iar 76% pe a doua, o uşoară creştere faţă de anul precedent, echivalentă cu doi milioane de copii suplimentari vaccinaţi. Cu toate acestea, peste 30 de milioane de copii au rămas insuficient protejaţi în 2024, în special în Africa şi în regiunea Mediteranei de Est.

Experţii atrag atenţia că focare pot apărea chiar şi în ţări cu acoperire vaccinală bună, dacă există grupuri semnificative de populaţie nevaccinată.

OMS subliniază că rujeola este adesea prima boală care reapare atunci când vaccinarea scade, un semnal clar al vulnerabilităţilor din sistemele de sănătate şi programele de imunizare.

În plus faţă de riscul imediat al infecţiei, copiii care supravieţuiesc rujeolei pot dezvolta complicaţii severe, precum pneumonie, orbire sau encefalită (inflamaţie a creierului), care pot lăsa sechele permanente.

În faţa creşterii numărului de focare, OMS solicită intensificarea eforturilor şi finanţării pentru eliminarea rujeolei la nivel global.

„Rujeola nu respectă graniţele, dar atunci când fiecare copil din fiecare comunitate este vaccinat, pot fi evitate focare costisitoare, pot fi salvate vieţi, iar boala poate fi eliminată din întreaga lume”, a mai declarat directorul OMS.

Sursa: News.ro

